شكرا لقرائتكم خبر عن الشعباني: طرد شتي نقطة تحول في هزيمة الترجي من الأهلي بثلاثية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب معين الشعباني، المدير الفني لفريق الترجي التونسي، عن حزنه لهزيمة فريقه من الأهلي في إياب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، مؤكدا أن فريقه كان يرغب في تقديم أداء قوي، لكن البطاقة الحمراء كانت قاسية للغاية وكانت نقطة تحول.

وقال الشعباني، خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة، إن فريقه كان أفضل من الأهلي قبل طرد إلياس شتي واقول مبروك للاهلي، وأتمنى أن ينجح فريقه في أن يعود اقوى في الفترة المقبلة من أجل حصد البطولات القارية.

وأوضح الشعباني أن فريقه لم يمنح المساحات للأهلي، ويلعب كرته، وقمنا بالضغط عليه، ولكن الأمور تصعبت علينا بعد طرد إلياس شتي، واستكمال قرابة 60 دقيقة بـ10 لاعبين تسببت في الهزيمة.

ورفض مدرب الترجي التعليق على مصيره مع الترجي، بعد إقصاء فريقه من دوري أبطال أفريقيا، ولا يهمه ما يحدث لأنه خدم الترجي بكل ما أوتي من قوة، ولا يعرف مستقبله مع الترجي وهو مدرب محترف وهذه سنة الحياة وفي اقل من ثلاث سنوات حققت ألقابا، رغم أن أغلب الفريق تغير، ولكن قام بعمل كبير مع بطل تونس.

شدد على أنه خسر من الأهلي في ظروف معينة، مشيرا إلى أن الفارق بين مبارياته ضد الأهلي والزمالك أن لاعبيه لم يستغلوا الفرص أمام الأهلي، ولم يقدموا الكرة المطلوبة.

تعليقا على مقولة لنا في رادس حكايات، أكد أن الأهلي لديه ذكريات جميلة وذكريات سيئة وليس فقط لنا، موضحا أن فريقه لعب مباراة من أفضل مبارياته أمام الأهلي؛ لأنه استحوذ على الكرة وضيق المساحات على الأهلي وغلق المساحات، ولكن أضعنا الفرص التي أتيحت للتسجيل.