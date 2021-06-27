شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء السيد يعنف لاعبي سيراميكا بعد ريمونتادا الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عنف ضياء السيد، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى سيراميكا، لاعبيه بعد النتائج السلبية التي عانى منها الفريق مؤخرا، وأثرت على ترتيبه في جدول الدورى المصري وكان أخرها السقوط أمام الجونة في الجولة 27.

وأظهر السيد العين الحمرا للاعبيه بعدما كانت الخسارة أمام الجونة بمثابة القشة التي قسمت ظهر البعير حيث لام المدرب لاعبيه على إهدار الفرص وعدم استغلالها بالشكل الأمثل وحملهم مسئولة السقوط أمام الفريق الساحلى بعدما كانوا متقدمين بهدفين لم يحافظوا عليهما.

ومنح ضياء السيد لاعبيه فرصة أخيرة لتصحيح المسار والعودة إلى النتائج الإيجابية في المباراة المقبلة المقرر لها أمام أسوان يوم 2 يوليو المقبل على ستاد السويس الجديد ضمن منافسات الجولة 28 من عمر مسابقة الدورى.

وغابت الانتصارات عن فريق سيراميكا في أخر 5 مباريات حيث خسر أمام إنبي بهدفين نظيفين وتعادل مع سموحة بهدف لمثله وتعادل مع طلائع الجيش بهدفين مقابل هدفين وخسر أمام الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وفى سياق متصل قال ضياء السيد، المدير الفني لـ"سيراميكا"، إن فريقه يتعرض لظلم تحكيمى متكرر، موضحا أن الأخطاء زادت عن الحد المسموح به، وكلفت لاعبيه خسارة مباريات مهمة أثرت على ترتيب الفريق في جدول الدوري.

أكد السيد، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج جمهور التالتة الذى يقدمه إبراهيم فايق على قناة أون تايم سبورتس 2، أنه لا يحب الحديث عن التحكيم، ولكن زيادة الأمور عن حدها دفعه للاعتراض على القرارات الخاطئة.

ووجه المدير الفني لسيراميكا رسالة إلى رئيس لجنة الحكام قائلا: "بلاش الحاجات الموجهة ضد سيراميكا وما نتعاملش بمبدأ نادى صغير وكبير، لافتا إلى أن هناك أندية تتغير مواعيد مبارياتها، في حين يرفض المسئولون الرد على طلبه تغيير موعد لأحد مباريات فريقه واختتم السيد حديثه قائلا: "لن أقدم التماسا بسبب الظلم التحكيمى؛ لأنه لن يؤخذ بعين الاعتبار ويرد عليه أحد".

وكان فريق الجونة قد فاز على سيراميكا بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى المباراة التي جمعتهما ضمن مواجهات الجولة الـ27 للدورى باستاد خالد بشارة بالجونة.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الجونة للنقطة 35، بعدما خاض 27 مباراة فاز فى 8 لقاءات وتعادل في 11 مواجهة وخسر 8 مباريات وسجل لاعبوه 28 هدفا وتلقت شباكه 29.