شكرا لقرائتكم خبر عن اهداف مباراة الاهلي والترجي اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح الأهلي فى التأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا، بعدما فاز على الترجي التونسي برباعية نظيفة في مجموع مباراتي الذهاب والعودة بنصف نهائي البطولة القارية التي يحمل الأهلي لقبها.

وفاز الأهلي على الترجي بثلاثة أهداف نظيفة مساء اليوم، السبت، باستاد الأهلي والسلام، ليُكرر بطل مصر الفوز، بعدما سبق وحقق الفوز على الترجي بهدف نظيف في مباراة الذهاب باستاد رادس السبت الماضي.

سجل ثلاثية الأهلي الليلة، على معلول من ضربة جزاء ومحمد شريف وحسين الشحات.

وأدار الكاميروني اليوم نيانت المباراة وتأهل الأهلى لهذا الدور، بعد تخطى عقبة ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، ونجا فريق باب سويقة من فخ شباب بلوزداد الجزائري بعدما احتكم الفريقان لركلات الترجيح.

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من حجز مقعده في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد تغلبه على الترجى التونسى في نصف نهائي البطولة ذهابا وإيابا بأربعة أهداف نظيفة.

وعزز الأهلي رقمه كأكثر الأندية الأفريقية في عدد مرات بلوغ نهائي دوري الأبطال للمرة الـ14 في تاريخ مشاركاته بالبطولة، بعدما سبق له الظهور في النهائي القاري في 13 مناسبة.

وعلى مدار 13 نهائيا سابقا للملك المتوج على عرش قارة المواهب نجح في تحقيق اللقب في 9 مناسبات، في رقم قياسي للفريق في عدد مرات التتويج باللقب الأهم في القارة السمراء، واكتفى بالوصيف في 4 مناسبات.

ويأتي ظهور الأهلي في نهائي دوري الأبطال للمرة الرابعة في آخر 5 سنوات، بعدما سجل حضوره في نسخ 2017 و2018 و2020، وفي النسخة الجارية بحثًا عن تعزيز رقمه القياسي في عدد مرات الفوز باللقب.

وتوج الأهلي بلقب البطولة الأفريقية أعوام (1982، 1987، 2001، 2005، 2006، 2008، 2012 ، 2013 ، 2020 ) ولم يحالفه الحظ في التتويج باللقب أعوام (1983، 2007، 2017، 2018).