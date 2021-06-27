شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم الأحد 27 / 6 / 2021 فى الدوري المصرى والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” مواعيد مباريات اليوم الأحد الموافق 27 / 6 / 2021 بالدوري المصرى حيث تقام مباراتين تجمع طلائع الجيش والبنك الأهلى على استاد جهاز الرياضة ومباراة سموحة والاسماعيلى على ستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين للمسابقة.

موعد مباراة طلائع الجيش والبنك الأهلى

تقام مباراة طلائع الجيش والبنك الأهلى في تمام الخامسة عصر اليوم الأحد، على استاد جهاز الرياضة في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الطلائع بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على الإنتاج الحربى بهدفين مقابل هدف في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما خسر البنك الاهلى من انبى بثلاثة أهداف مقابل هدفين في نفس الجولة.

ويحتل طلائع الجيش المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري برصيد 34 نقطة بعد أن لعب 26 مباراة فاز في 9 لقاءات وتعادل في 7 مواجهات وخسر 10 مباريات وسجل لاعبيه 36 هدفاً وتلقت شباكه 29 هدفاً فيما يحتل البنك الاهلى المركز السابع عشر برصيد 19 نقطة بعد أن لعب 24 مباراة فاز في 3 لقاءات وتعادل في 10 مباريات وخسر 11 مواجهة وسجل لاعبيه 23 هدفاً وتلقت شباكه 34 هدفاً ومازال لديه مباراتين مؤجلتين.

موعد مباراة سموحة والإسماعيلي

تقام مباراة سموحة والإسماعيلى في تمام السابعة مساء اليوم الأحد، على استاد الإسكندرية في مواجهة مثيرة للفريقين يدخلها الفريق السكندري بعد التعادل مع المقاولون العرب بهدفين لكل فريق في الجولة الخامسة والعشرين للمسابقة، فيما فاز الدراويش على غزل المحلة بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الأخيرة للمسابقة.

ويحتل سموحة المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 40 نقطة بعد أن لعب 26 مباراة فاز في 8 مباريات وتعادل في 16 لقاء وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 43 هدفاً وتلقت شباكه 30 هدفاً فيما يحتل الاسماعيلى المركز الحادى عشر برصيد 32 نقطة بعد أن لعب 25 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل في مثلهم وخسر 9 مواجهات وسجل لاعبيه 31 هدفاً وتلقت شباكهم مثلهم ومازال لديه مباراة مؤجلة مع بيراميدز.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات اليوم الأحد من بطولة الدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل إنطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.