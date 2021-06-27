شكرا لقرائتكم خبر عن تقنية الفار جاهزة لمواجهة الرجاء وبيراميدز.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى المسئولون عن تنظيم مباراة الرجاء وبيراميدز في إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية من ترتيبات تقنية الفيديو "الفار" بمركب محمد الخامس في كازبلانكا استعدادا للموقعة القارية.

ويحل بيراميدز ضيفا على الرجاء المغربي في التاسعة من مساء الأحد على مركب محمد الخامس بمباراة إياب نصف النهائي القاري، بعدما انتهى لقاء الذهاب بين بيراميدز والرجاء في القاهرة بالتعادل السلبي بدون أهداف على استاد الدفاع الجوي على أن تحسم مواجهة كازبلانكا المتأهل للنهائي الذي يقام في بنين يوم 10 يوليو المقبل.

وتولى طاقم حكام الفار في المباراة ومراقب الحكام متابعة إجراءات تركيب التقنية والتأكد من عملها بالصورة الأمثل قبل مواجهة الغد الهامة، والتي يتحدد في ضوء نتيجتها أحد طرفي النهائي.

ويخوض فريق بيراميدز مرانه الأخير على الملعب الرئيسي للمباراة لمدة ساعة واحدة، وسيشهد مجموعة من الجمل والوحدات الفنية والبدنية وتقسيمة لتجربة الخطة المتوقع لعب المباراة بها، طمعا في حجز تذكرة التأهل للنهائي القاري.