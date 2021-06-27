نشرة السبت..الأهلي يتأهل لنهائي أفريقيا.. ولجنة الزمالك توقف التعامل مع أون تايم سبورت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز الأخبار الرياضية ليوم السبت 26 يونيو 2021.

حدث غير مسبوق.. 5 أرقام من اكتساح الأهلي للترجي

بعد لقاء ماراثوني.. إيطاليا تضرب النمسا بثنائية وتتأهل لربع نهائي نهائي يورو 2020 (فيديو)

الاتحاد يهزم الزمالك ويجبره على خوض "الفاصلة" لحسم بطل دوري السلة

كايزر تشيفز يتأهل لنهائي دوري الأبطال على حساب الوداد المغربي

في بيان رسمي.. أون تايم سبورتس تفتح تحقيقًا بعد شكوى الزمالك

في مباراة من طرف واحد.. الأهلي يضرب الترجي بثلاثية ويتأهل لنهائي أفريقيا

الدنمارك يلتهم ويلز وتتأهل لربع نهائي يورو 2020

أسوان يكشف لمصراوي المرشحين لخلافة علاء عبدالعال

لجنة الزمالك توقف التعامل مع أون تايم سبورت لحين الاعتذار رسميًا

كوكا ينافس للفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري اليوناني

مصدر لمصراوي: صلاح ومصطفى محمد خارج أولمبياد طوكيو