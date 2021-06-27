رئيس الزمالك يشرح.. كواليس التفاوض مع بنشرقي وصرف مستحقات زيزو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

أكد حسين لبيب، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، أن كل ما أثير في الساعات الماضية في وسائل الإعلام بشأن المطالب المادية للدولي المغربي أشرف بنشرقي غير صحيحة، مؤكدًا أنه حتى الآن لم يستقر الطرفين على الأمور المادية.

وقال لبيب في تصريحات لقناة صدى البلد: "كل الأرقام التي ذكرت عن مطالب مادية لأشرف بنشرقي غير صحيحة وهذا الأمر يهدد استقرار النادي، وجمهور الزمالك بدأ يشعر منذ شهر بتحسن الوضع والأمور أصبحت مستقرة".

وتابع: " ما حدث حتى الآن في ملف التجديد لبنشرقي هو عقد جلسة مع اللاعب ومحاميه وتم وضع النقاط العريضة، وعقب ذلك تركنا المحاميين ليكلموا باقي التفاصيل ثم بعد ذلك سنجلس بشأن الحديث عن الأرقام ".

وأكد أنه لن يتحدث بشأن أي تجديد لتعاقدات حتى يتم الانتهاء من الملف بعدها سيخرج ويعلن كل التفاصيل بشكل رسمي، مشيرًا إلى أن الإدارة الحالية تعمل بشكل مؤسسي.

وعن ملف التجديد لأحمد سيد زيزو، نفى أن يكون قد حصل والد اللاعب على 20 مليون جنيه "كاش" في "كرتونة" قبل الموافقة على تجديد التعاقد مع نجله.

وأتم:" لدينا ما يثبت أن هذا الكلام غير صحيح وأملك "الشيكات" التي خرجت من إدارة الزمالك كمقدم لأحمد سيد زيزو ولا ندفع أموالا في "كراتين" أو " كاش".