عبد الحفيظ: كايزر تشيفز كالفخ.. ولن نسقط به كمن سبقونا

محمد اسماعيل - القاهرة - أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي، رفضه الكامل للحديث عن سهولة مواجهة كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال أفريقيا، واصفًا الفريق الجنوب أفريقي بـ"الفخ".

وأشار عبد الحفيظ في تصريحات عبر قناة النادي الأهلي، إلى أن اعتراضه على الحكم أليوم أليوم في مواجهة الترجي مساء السبت، كان لضرورة طرده إلياس شيتي لاعب الفريق التونسي بعد عرقلته لطاهر محمد طاهر.

وقال عبد الحفيظ: "كنا نواجه الترجي الذي هو بطل بطولتي 2018 و2019، الجماهير كانت تتسائل عن سبب القلق رغم تفوقنا في الذهاب، وكيف لا نقلق ونحن نواجه البطل السابق".

وأكمل: "لدينا مباراة هامة أمام بيراميدز، المواجهة في غاية الأهمية محليًا ولذلك علينا أن نركز عليها الآن، سنتوقف محليًا قليلًا قبل العودة للتفكير في نهائي البطولة الأفريقية".

وأضاف: "ركلة الجزاء التي حصلنا عليها أمام الترجي كانت واضحة جدًا، لا أعرف لماذا لم تٌحتسب قبل العودة إلى تقنية الفيديو، عندما تناقشت مع الحكم ليس لعدم احتسابها، كنت أريد أن يمنح إلياس شيتي بطاقة حمراء".

وأوضح: "لم يكن لدي أي شك في عدم احتساب الحكم لركلة الجزاء لأنها واضحة تمامًا، لكني كنت أريده أن يطبق القانون، لاعب الترجي تعمد عرقلة طاهر محمد طاهر ومنعه من التسجيل، وهنا يستوجب الطرد".

واستطرد: "لا نريد أن نقع في فخ كايزر تشيفز، الكثيرون قالوا أنه لن يتأهل من المجموعات، ثم توقعوا خسارته في دور الثمانية ضد سيمبا، وعندما تأهل قالوا من الصعب أن يهزم الوداد، وها قد وصل للنهائي".

واختتم: "نعرف جيدًا أننا سنواجه فريق قوي، كايزر تشيفز لم نلتق به إلا عندما توجنا بالسوبر الأفريقي 2002، والآن سنواجهه في مباراة حاسمة لتحديد بطل دوري الأبطال، لا نريد أن نسقط في الفخ الذي سقط به من سبقونا".