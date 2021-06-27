الشحات يقدم وعدا لجماهير الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

وعد حسين الشحات، لاعب الأهلي، جماهير النادي بأن القادم سيكون أفضل بعد الهدف الذي سجله في شباك الترجي التونسي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال الشحات في تصريحات عبر قناة "الأهلي": "أعد الجماهير بأن القادم أفضل، الضغوط كانت كبيرة جدًا علينا جميعًا في الفترة الماضية وكان هناك ضغط كبير للمباريات".

وأضاف: "لن نتحدث عن لقاء كايزر تشيفز الآن، لدينا مباراتين في الدوري أولًا ونضع تركيزنا عليهما، ومن ثم نفكر بعدها في نهائي دوري الأبطال".

واختتم الشحات ثلاثية الأهلي في مواجهة الترجي ليبلغ المباراة النهائية بعد تكرار الفوز الذي حققه في لقاء الذهاب برادس بهدف نظيف.

وضرب الأهلي موعدا في المباراة النهائية المقرر لها يوم 17 يوليو المقبل مع كايزر تشيفز الجنوب افريقي الذي تأهل للنهائي على حساب ضيفه الوداد المغربي.