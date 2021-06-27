موسيماني: كايزر تشيفز غامض.. لكن جماهيريته أكبر من صنداونز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سيد عمر:

أكد بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، أن مواجهة فريقه ضد كايرز تشيفز الجنوب أفريقي في نهائي دوري أبطال أفريقيا لن تكون سهلة للقلعة الحمراء.

وأشار موسيماني في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بعد اللقاء، إلى أنه يعتبر فريق كايرز تشيفز غامضًا، كون نتائجه دائمًا ما تختلف من مباراة للأخرى.

وقال موسيماني: "كايزر تشيفز من أفضل فرق أفريقيا، وله جماهيرية في جنوب أفريقيا أكثر من صنداونز، لكن في السنوات العشر الأخيرة كان صنداونز الأقوى والأكثر بطولات".

وأكمل: "مع كامل الاحترام لكايزر تشيفز، لكن أداءه غامض قليلًا هذا الموسم ومن الصعب أن تجد تعريفًا لهم، لقد سجلوا أربعة أهداف في سيمبا ثم استقبلوا ثلاثة في العودة".

وأضاف: "دائمًا ما يكون أداء كايزر تشيفز غامضًا، أذكر في مباراة خسروا من فريق يلعب في الدرجة الثانية بجنوب أفريقيا، ثم نجحوا في الانتصار على صنداونز في اللقاء التالي".

واختتم: "أتمنى أن أحقق 10 بطولات مع الأهلي كما حققت نفس الرقم مع صنداونز، الله معي وسيساعدني".