موسيماني: أردت "أكبر أهداف" ضد الترجي.. وأطالب جماهيرنا بالصبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سيد عمر:

أكد بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، أنه كان واثقًا من تأهل فريقه إلى المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا، عن طريق التفوق على الترجي التونسي في الدور قبل النهائي.

وأشار موسيماني في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بعد المباراة، إلى أنه كان يرغب في تسجيل المزيد من الأهداف، وهو ما دفعه لإجراء تبديلات هجومية.

ونجح الأهلي في التفوق على الترجي بثلاثة أهداف نظيفة، مساء اليوم السبت، في إياب الدور قبل النهائي من دوري أبطال أفريقيا، بعد التفوق ذهابًا بهدف نظيف.

وقال موسيماني: "لم نبدأ المباراة بشكل جيد، كنا قلقين ومرتبكين بعكس الترجي الذي كانت بدايته أفضل، لكن كرة القدم لا تنظر للبدايات، الأهم هو كيفية إنهاء المباراة".

وأكمل: "استفدنا فنيًا من طرد إلياس شيتي ونجحنا في التسجيل، لكنه في النهاية طرد مستحق لأن طاهر كان ليسجل لولا مخالفة الشد التي تعرض لها من لاعب الترجي".

وأضاف: "أبلغت لاعبي الأهلي أن اللقاء سيكون مفتوحًا، وأن الترجي سيهاجمنا بقوة وسيكون هناك مساحات كبيرة خلف دفاعهم، وعلينا أن نستغلها".

وأردف: "أحمد الله على تسجيل الهدف بعد الطرد مباشرةً، لأننا تسيدنا اللقاء تمامًا مثلما فعلنا في لقاء الذهاب".

وأوضح: "لو تواجدت تقنية الفيديو دومًا سيكون الأمر رائعًا وفي مصلحة كرة القدم عمومًا، هناك بعض الأخطاء التي لا يستطيع الحكم رؤيتها لحظيًا، مثل هدف حسين الشحات وكذلك ركلة الجزاء".

واستطرد: "لأكون صريحًا، شعور التأهل للمباراة النهائية جيد جدًا، لكنني كنت واثقًا من التأهل، ليس لأن الأهلي فريق كبير فحسب، ولكن لأن أدائنا ساعدنا على التأهل وواجهنا فرق كبيرة مثل الترجي وصندوانز وسيمبا من قبلهما".

وأكمل: "جماهيرنا هي اللاعب رقم 12 لكن ليسوا متواجدين معنا، وللأسف اعتدنا على غيابهم في الفترة الأخيرة، لكن رسالتي لهم هي الصبر قليلًا علينا وعلى اداء الفريق، لأننا نبني فريق قوي للمستقبل".

واختتم: "التغييرات الهجومية؟ نجحنا في التفوق بثلاثية نظيفة، ولذلك لم أكن مضطرًا للدفاع، وكان عليّ بالهجوم أكثر وتسجيل المزيد من الأهداف، هناك لاعبين كانوا بحاجة للراحة مثل مجدي أفشة، وآخرين يحتاجون للمشاركة مثل جونيور أجايي ووليد سليمان".