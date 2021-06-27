الشعباني يقترب من الرحيل عن الترجي بعد ثلاثية الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

ألمح معين الشعباني المدير الفني لفريق الترجي الرياضي التونسي، رحيله عن فريق "باب سويقة" بعد خسارته من الأهلي بثلاثة أهداف دون رد في إياب دوري أبطال أفريقيا.

الشعباني خرج بتصريحات لإذاعة "موزاييك" التونسية مساء السبت :"أعطيت أقصى ما يمكن للترجي، لن أبقى مدة الحياة هذه سنة الحياة".

وكان الترجي ودّع مسابقة دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم من دور نصف النهائي بعد الخسارة من الأهلي ذهابًا وإيابًا بنتيجة (1-0) و(4-0).

واستطاع معين الشعباني الخروج من الموسم الحالي مع الترجي بالتتويج بلقب الدوري، في المقابل خسر مسابقتي دوري أبطال أفريقيا وكأس تونس.

الشعباني استطاع التتويج مع الترجي ببطولتي دوري أبطال أفريقيا خلال نسخة (2018) أمام الأهلي ثم (2019) على حساب الوداد البيضاوي المغربي.