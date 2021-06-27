مجلس إدارة شركة استادات تهنئ الأهلي بالصعود للمباراة النهائية لبطولة إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

يتقدم مجلس إدارة شركة استادات الوطنية، بالتهنئة لمجلس إدارة النادى الأهلى، وأعضاء الجمعية العمومية، وجماهيره العريضة، بالصعود للمباراة النهائية فى بطولة رابطة الأبطال الأفريقية، المزمع إقامتها فى المغرب 27 يوليو المقبل.

وأشاد مجلس إدارة شركة استادات، بأداء لاعبي النادي الأهلي فى مباراته أمام فريق الترجى التونسى، وإصرارهم على تحقيق الفوز، وإسعاد جماهيرهم بأداء متميز، والصعود للمباراة النهائية عن جدارة واستحقاق.

وشدد مجلس إدارة استادات على دعم الفريق، وكافة الفرق المصرية المشاركة في البطولات القارية، والدولية، لمواصلة الإنجازات التي تحققها الرياضة المصرية.

يذكر أن النادى الأهلى، قد فاز على نادى الترجي التونسى فى مباراة قبل النهائى، وتسيد فيها الفريق على مجرياتها، لعبا ونتيجة.