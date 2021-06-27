تعرف على موعد ومكان مباراة نهائي أفريقيا بين الأهلي وكايزر تشيفر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

صعد الأهلي إلى نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا ليواجه كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في المباراة التي تقام السبت الموافق الـ 17 من يوليو القادم .

وتخطى الأهلي الترجي التونسي بعد فوزه 4-0 بمجموع المباراتين فيما تأهل كايزر تشيفز للنهائي بعد الفوز على الوداد المغربي 1-0 بمجموع المباراتين.

وتقام المباراة على المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء وسط احتمالية حضور جماهير حيث قدم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" مقترحا لاتحاد الكرة المغربي، لحضور 15 ألف أي بنسبة 30% من سعة الاستاد.



وأكدت صحيفة المنتخب المغربية، أن الاتحاد المغربي لكرة القدم ينتظر الحصول على موافقة السلطات المغربية للسماح بدخول الجمهور لمركب محمد الخامس بعد أن كانت قد سمحت بفتح الفضاءات العمومية بنسبة مئوية محددة.

وأوضحت أن "كاف" يسعى الحصول على موافقة السلطات المغربية للحضور الجماهيري كما فعلت في الأحداث الإفريقية الأخيرة.