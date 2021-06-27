بعد لقاء ماراثوني.. إيطاليا تضرب النمسا بثنائية وتتأهل لربع نهائي نهائي يورو 2020 (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

حقق منتخب إيطاليا فوزًا غاليا أمام نظيره النمساوي، مساء اليوم الأحد، بنتيجة 2-1، في إطار منافسات دور الـ 16 بيورو 2020.

وانتهى الوقت الأصلي بين المنتخبين بالتعادل السلبي، ليلجأ المنتخبين إلى لعب أشواط إضافية.

وفي الشوط الإضافي الأول تقدم منتخب إيطاليا بالهدف الأول عن طريق اللاعب فيدريكو كييزا في الدقيقة الخامسة، قبل أن يضيف ماتيو بيسينا الهدف الثاين لإيطاليا في الدقيقة 15.

وعاد منتخب النمسا ليتنفض في الشوط الإضافي الثاني، حيث سجل ساسا كالادزيتش هدف تضيق الفارق لمنتخب بلاده في الدقيقة الأولى.

وبتلك النتيجة، تأهل منتخب إيطاليا إلى ربع نهائي يورو 2020، لتنتظر الفائز من مواجهة بلجيكا والبرتغال المقرر إقامتها غدا الأحد.