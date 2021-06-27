تعرف على موعد مباراة الافريقي والصفاقسي في نهائي كأس تونس مع القنوات الناقلة والمعلق والمقرر إقامتها دون حضور الجمهور والأقتصار على الدعوات الرسمية ووسائل الأعلام فقط نظرا إلى تأزم الوضع الوبائي في تونس بعد اكتشاف 6 حالات تحمل السلالة الهندية.

يحتضن ملعب جربة ميدون بمدينة جربة نهائي كأس تونس نسخة صالح بن يوسف لموسم 2020-21، وقد أسفرت القرعة الخاصة لتحديد الفريق الضيف والمضيف وذلك بحضور ممثلين عن طرفي الدور النهائي على اعتبار النادي الافريقي الفريق المضيف والنادي الرياضي الصفاقسي الفريق الضيف.

تأهل الصفاقسي الى نهائي كأس تونس عقب فوزه على الأولمبي للنقل بنتيجة 2-صفر، بينما تأهل الأفريقي بفضل ركلات الترجيح على حساب الاتحاد المنستيري.

وتاريخياَ تُوج فريق الابيض والاحمر بلقب كأس تونس في 13 مناسبة كان آخرها عام 2018 ضد النجم الرياضي الساحلي، بينما تمكن النادي الرياضي الصفاقسي من الظفر بكأس تونس في أربع مناسبات فقط كان اخرها عام 2009.

ويعتبر نادي الترجي الرياضي اكثر الأندية التونسية تتويجاً بلقب كأس تونس برصيد 15 لقباً، في المقابل كان النجم الساحلي أكثر الفرق وصافةَ وذلك بأحرازه للمرتبة الثانية في 15 مناسبة.

ويُعد النادي الافريقي أكثر الفرق التونسية لعباً للمباراة النهائية بالكأس بخوضه 27 مباراة نهائية، كما يعتبر فريق الشعب أكثر الاندية حصولاً على كؤوس متتالية برصيد 4 ألقاب.

موعد مباراة الافريقي والصفاقسي في نهائي كأس تونس..القنوات الناقلة والمعلق

يحين موعد مباراة النادي الافريقي والصفاقسي يوم الاحد الموافق 27 يونيو 2021 وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية، 15:00 بتوقيت جرينتش.

ومن المقرر أن تنقل مباراة الافريقي والصفاقسي في نهائي كأس تونس عبر شاشة القناة التونسية الوطنية، ولم يُدرج بعد معلق المباراة.