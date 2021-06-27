هل طرد الياس شتي في مباراة الاهلي والترجي كان مستحقًا ولماذا؟

شهدت مباراة الاهلي والترجي في إياب نصف نهائي دوري ابطال افريقيا حالة تحكيمية مثيرة للجدل، منحت الفريق المصري فرصة التقدم بالهدف الأول قبل نهاية ال45 دقيقة الأولى من اللقاء الذي استضافه ملعب السلام.

واحتسب حكم اللقاء الكاميروني أليوم نيوم نيانت ركلة جزاء لصالح الاهلي في الدقيقة 34 بعدما شاهد الجناح الدولي المصري طاهر محمد طاهر يتعرض للعرقلة من الظهير الايسر الجزائري إلياس شتي.

ولجأ الكاميروني إلى غرفة الفار من أجل التأكد من اللقطة، وبالفعل احتسب مخالفة داخل منطقة الجزاء لصالح الأهلي، وتبع هذا القرار بطاقة حمراء في وجه مدافع الترجي إلياس شتي، الأمر الذي أثار جدلاً واسعًا وجملة من الاعتراضات.

واعترض الجهاز الفني لنادي الترجي على الحكم وحاول تنبيه مراقب المباراة إلى تغيير الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، لقانون العقوبة الثلاثية على اللاعب الذي يتسبب في ركلة جزاء.

لكن الحكم شدد على توفر نية التعمد في جذب مدافع الترجي لكتف مهاجم الاهلي بعد اقتحامه لمنطقة الجزاء وهو في طريقه للانفراد بحارس المرمى المعز بن شريفية، ما استوجب معاقبته بالطرد المباشر وليس بالبطاقة الصفراء.

قانون الفيفا يؤكد صحة طرد الياس شتي

تنص العقوبة الثلاثية على احتساب ركلة جزاء نتيجة عرقلة المهاجم المنفرد داخل منطقة الجزاء وإشهار البطاقة الحمراء ثم إيقاف اللاعب المطرود بعد اللقاء لمدة مباراة واحدة، لكن تلك العقوبة تقرر إيقاف العمل بها بقرار رسمي من الفيفا.

ولا ينص قرار الفيفا على إلغاء العقوبة الثلاثية بشكل كامل، فقد أصبحت عقوبة ثنائية باحتساب ركلة جزاء واشهار البطاقة الصفراء أو البطاقة الحمراء إذا تعمد المدافع عرقلة المهاجم المنفرد.

بمراجعة تعديل الفيفا الصادر عام 2016، فقد تم التشديد على إمكانية اشهار الحكم للبطاقة الحمراء المباشرة بدلاً من البطاقة الصفراء، في حالة تأكده من وجود تعمد من المدافع ضد المهاجم، ووفق الشروط المعنية التي أوصى بها الفيفا، قام الحكم الكاميروني بطرد إلياس شتي.

ففي حالة إلياس شتي رأى الحكم أليوم نيوم وجود تعمد لإسقاط لاعب الأهلي المنفرد بالمرمى، كما أنه لم يلعب على الكرة بأي شكل من الأشكال، لذلك كان يستحق البطاقة الحمراء المباشرة، والتي أخرجت عملاق باب سويقة من المباراة تمامًا.

وأكد الفيقا إلغاء العقوبة الثنائية في حالة حاول المدافع لعب الكرة وارتكب الإعاقة بجزء يلعب به كرة القدم (القدم الفخذ الرأس وحتي الصدر والكتف) أما الشد باليد فيعاقب بالبطاقة الحمراء وهو المنطوق في نص المادة.

ولم يوفق معلق اللقاء حفيظ دراجي، على قناة بي إن سبورتس القطرية، في تقديره لتلك اللعبة، حيث شدّد على أن الحكم الكاميروني كان قاسياً في حكمه على لاعب الترجي بالبطاقة الحمراء المباشرة، ولكن في عرف القانون كان القرار صحيحًا ومستحقاً بعد إظهار الإعادات التلفزونية وجود جذب واضح من إلياس شتي للاعب طاهر محمد طاهر داخل صندوق العمليات.

واستطاع الاهلي حسم المقابلة لصالحه بأربعة أهداف دون رد في مجموع الذهاب والإياب، ليترشح إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا للمرة الرابعة في آخر 5 سنوات 2017 و2018 و2020 و2021.

نص قانون الفيفا