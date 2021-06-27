نتيجة مباراة ايطاليا والنمسا في بطولة يورو 2020..البدلاء يصنعون الفارق

تعرف على نتيجة مباراة ايطاليا والنمسا في ثمن نهائي بطولة يورو 2020 ضمن مباريات اليوم السبت 26 يونيو 2021 والتي استضافها ملعب ويمبلي بمدينة لندن في إنجلترا، بحضور جماهيري كبير.

قاد البديلان فيديريكو كييزا وماتيو بيسينا المنتخب الإيطالي الى ربع نهائي كأس أوروبا يورو 2020 بتسجيلهما هدفي الفوز على النمسا 2-1 بعد التمديد للاشواط الاضافية.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي ثم تقدم المنتخب الإيطالي في الوقت الإضافي بهدفين سجلهما البديلان فيدريكو كييزا وماتيو بيسينا في الدقيقتين 95 و105 ورد المنتخب النمساوي بهدف سجله ساسا كالادزيتش في الدقيقة 114.

ويخوض المنتخب الإيطالي مباراته في دور الثمانية يوم الجمعة المقبل على ملعب “أليانز أرينا” في ميونخ، أمام الفائز في مباراة دور الستة عشر التي تجمع المنتخبين البلجيكي والبرتغالي غدا الأحد على ملعب “لا كارتوخا” بمدينة أشبيلية الإسبانية.

وجاءت المباراة متكافئة بشكل كبير بين المنتخبين الإيطالي والنمساوي، حيث فرض المنتخب الإيطالي تفوقه من حيث الاستحواذ والضغط الهجومي خلال الشوط الأول لكنه أضاع عدة فرصة في ظل افتقاد الدقة والسرعة المطلوبتين في اللمسات الأخيرة.

وفي الشوط الثاني، تفوق المنتخب النمساوي شيئا ما في الجانب الهجومي وتمثلت خطورته بشكل كبير في الهجمات المرتدة السريعة واستطاع هز الشباك عن طريق ماركو أرناوتوفيتش لكن الهدف ألغي بداعي التسلل، وباءت جميع محاولات الفريقين بالفشل لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

وفي الوقت الإضافي، فرض المنتخب الإيطالي تفوقه فق البداية وتقدم بهدفي البديلين كييزا وبيسينا علما بأن حارس المرمى النمساوي ماتيو بيسينا تألق في التصدي لأكثر من كرة خطيرة أخرى، وتمسك المنتخب النمساوي بالأمل ورد بهدف كالادزيتش لكنه لم يكن كافيا لتفادي الهزيمة.

جاء هدف البديل كييزا في الدقيقة 95 بعد استغلال تمريرة زميله سبينازولا وروض الكرة بمهارة جميلة وراواغ مدافع النمسا ثم سدد بالقدم اليسري تضويبة قوية من مكان قريب من المرمي لتسكن الكرة شباك باشمان.

وبعد مرور أقل من 10 دقائق أضاف البديل الآخر ماتيو بيسينا الهدف الثاني لمنتخب ايطاليا بتصويبة قوية بالقدم اليسري من داخل منطقة الجزاء.

وفي الشوط الاضافي الثاني سجل منتخب النمسا هدف تقليص الفارق عبر البديل العملاق ساشا كالادزيتش بعد ان حول عرضية من ضربة ركنية بضربة رأسية من زاوية ضيقة جدا الى شباك دوناروما.

كانت ايطاليا قد تأهلت إلى دور ثمن النهائي من بطولة يورو 2020 على رأس المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة (9 نقاط)، بينما قطع منتخب النمسا تذكرة عبوره إلى دور 16 من المركز الثاني بالمجموعة الثالثة.