نتيجة مباراة الاهلي والترجي في دوري ابطال افريقيا 2021..ليلة رد الاعتبار

رد الاهلي المصري اعتباره من الترجي التونسي، وهزمه بثلاثة أهداف نظيفة في قمة مباريات اليوم السبت 26 يونيو في إياب نصف نهائي دوري ابطال افريقيا 2021، والتي استضافها ملعب السلام الدولي، ليثأر من هزيمة نهائي البطولة عام 2018، عندما سقط بثلاثية نظيفة على الملعب الأولمبي برادس.

وانتصر بطل القرن الافريقي على الترجي بـ 4 أهداف دون رد في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، من بينهم ثلاثة أهداف دفعة واحدة تمكن من تسجيلهم مساء اليوم، ليبلغ النهائي للمرة الثانية على التوالي، وللمرة الرابعة في آخر 5 سنوات.

وسيواجه الاهلي بطل كأس الاتحاد الأفريقي عام 2001، كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، الذي بلغ نهائي البطولة لأول مرة في التاريخ بعد فوزه على الوداد البيضاوي بهدف دون رد في مجموع مباراتي ذهاب وإياب نصف النهائي.

وانتهى الشوط الأول من مباراة الاهلي والترجي بتفوق المارد الأحمر بهدف دون رد سجله الظهير الايسر علي معلول من علامة الجزاء في الدقيقة 36.

واحتسب الحكم الكاميروني أليوم أليوم نيانت ركلة جزاء صحيحة للنادي الاهلي في الدقيقة 34 بعد مراجعة تقنية الفيديو المساعد، الفار، بناء على طلب الجهاز الفني للاهلي بقيادة بيتسو موسيماني ومدير الكرة سيد عبد الحفيظ.

واكتشف الحكم تعرض جناح الاهلي، طاهر محمد طاهر، للجذب من الكتف باليد اليمنى من المدافع إلياس شيتي لحظة إنفراد طاهر بالحارس المعز بن شريفية في الدقيقة 33، وبعد سلسلة من الاعتراضات أضطر الحكم لمراجعة تقنية الفار، ليقوم بعدها بطرد الياس شيتي بالبطاقة الحمراء المباشرة بسبب تعمده جذب واعاقة لاعب الاهلي وهو في طريقه للانفراد.

انهيار الترجي امام هجوم الاهلي

تأثر الترجي كثيرًا بعد طرد إلياس شيتي، وتراجع مردوده الهجومي المتميز الذي بدأ به المقابلة، حيث هدد مرمى محمد الشناوي بثلاث فرص واضحة من حمدو الهوني وأنيس البدري.

مع بداية الشوط الثاني، انهار الترجي تمامًا من الناحيتين البدنية والنفسية لتستقبل شباكه هدفين متتاليين حملا توقيع محمد شريف وحسين الشحات.

وشارك حسين الشحات بدلاً من طاهر محمد طاهر قبل بداية الشوط الثاني، بينما قام المدير الفني لنادي الترجي، معين الشعباني، بسحب أنيس البدري لإشراك أمين بن حميدة لتأمين الخطوط الخلفية وذلك في الدقائق الثلاث الأخيرة من الشوط الأول.

واستطاع هداف الاهلي الاول هذا الموسم، محمد شريف، تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 56 بعد استغلال ناجح لتمريرة بينية ماكرة في عمق دفاع الترجي جاءته من محمد مجدي أفشة.

وأظهر مدرب الاهلي بيتسو موسيماني رغبة مُلحة في تسجيل المزيد من الاهداف حين قرر سحب لاعب الوسط الدفاعي المالي آليو ديانج للدفع بالمهاجم النيجيري جونيور أجايي في الدقيقة 58.

وبالفعل تطور مردود الاهلي الهجومي بعد نزول الشحات وأجايي، لينجح في إضافة الهدف الثالث في الدقيقة 60 بواسطة حسين الشحات بعد تلقيه تمريرة طولية من محمد مجدي أفشة تسببت في ضرب مصيدة التسلل.

وتسلم حسين الشحات تمريرة محمد مجدي أفشة بعد هروبه من رقابة قلبي دفاع الترجي، مستفيدًا من تغطية حمدي النقاز للتسلل، ليتسلم ويسدد بلمسة واحدة بعد رفع الكرة من فوق الحارس المعز بن شريفية.

وراجع الحكم تقنية الفار للتأكد من صحة الهدف، نظرًا لوجود شبهة تسلل على حسين الشحات لحظة خروج الكرة من قدم محمد مجدي أفشة، لكن الاعادة نفت وجود تسلل بسبب حمدي النقاز.

وواصل موسيماني استعانته بلاعبين أصحاب نزعة هجومية في الدقائق التالية، فقام بإشراك محمود كهربا ووليد سليمان بدلاً من محمد شريف ومحمد مجدي أفشة، وفي الدقيقة 68 ألغى الحكم هدفًا رابعًا سجله محمود كهربا بعد سقوطه في مصيدة التسلل.

وأنقذ الحارس الدولي التونسي المخضرم المعز بن شريفية مرمى الترجي من نتيجة كارثية في الدقائق الأخيرة بتصديه لعدة كرات صعبة وإبعاده لجميع العرضيات التي أرسلت من اليمين واليسار.