بطولة يورو 2020 | الدنمارك تتأهل لدور الثمانية بفوز كبير على ويلز

صعد المنتخب الدنماركي إلى دور الثمانية ببطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020 بعدما حقق فوزاً كبيراً على منتخب ويلز برباعية نظيفة ضمن مباريات اليوم السبت 26 يونيو 2021 في افتتاح منافسات دور الستة عشر للبطولة.

وعلى ملعب “يوهان كرويف أرينا” في أمستردام حسم منتخب الدنمارك، الذي يدربه كاسبر هيولماند، المباراة لصالحه بأربعة أهداف سجلها كاسبر دولبيرج (هدفان) في الدقيقتين 27 و48 وجواكيم مايهلي ومارتن برايثوايت في الدقيقة 88 وفي الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

ويخوض المنتخب الدنماركي مباراته في دور الثمانية يوم السبت المقبل على ملعب باكو الأولمبي في أذربيجان، وسيلتقي مع الفائز في المباراة المقررة غدا الأحد بين المنتخبين الهولندي والتشيكي على ملعب “بوشكاش أرينا” في بودابست.

وحرمت الدنمارك المنتخب الويلزي من تكرار إنجاز 2016 حين وصل الى نصف النهائي في أول مشاركة له في النهائيات القارية.

وتأهلت ويلز الى الدور الـ16 بعدما حلت ثانية المجموعة الاولى خلف ايطاليا بفوز وتعادل بفارق الاهداف عن سويسرا الثالثة، فيما عادت الدنمارك من بعيد وباتت اول منتخب في تاريخ النهائيات القارية يتأهل الى الادوار الاقصائية بعد سقوطه في اول مباراتين، بفضل فوزها الكبير على روسيا 4-1 في المباراة الثالثة لتتأهل بفارق الاهداف عن فنلندا وروسيا اللتين ودعتا البطولة.

وعانت الدنمارك من بداية حزينة ومروّعة بعد السقوط المفاجئ لنجمها كريستيان اريسكن على الارض ضد فنلندا (1-صفر) إثر تعرضه لازمة قلبية وغيابه عن البطولة، ما شكل حافزًا للاعبين من أجل القتال لأجله.

وكانت الدنمارك حققت المفاجأة الكبرى في العام 1992، بإحرازها اللقب بعد مشاركتها في النهائيات في اللحظة الأخيرة نتيجة استبعاد يوغوسلافيا، إثر فوزها 2-صفر على المانيا في النهائي.

وهذا الفوز السابع للدنمارك على حساب ويلز في المواجهة الحادية عشرة بينهما مقابل اربعة انتصارات للخصم، علمًا ان آخر انتصار لمنتخب “التنين” يعود الى التصفيات المؤهلة الى كأس أوروبا 2000، لتحقق بعدها الدنمارك اربعة انتصارات متتالية، آخرهما قبل اليوم في مباراتي دوري الامم الاوروبية في خريف 2018 (2-صفر ذهابًا على أرضها بثنائية لإريكسن بالذات و2-1 إيابًا).

وخاض المنتخب الويلزي اللقاء من دون جمهوره بسبب قرار السلطات الهولندية بمنع دخول القادمين من بريطانيا الى البلاد ضمن إجراءات الوقاية من النسخ المتحورة لفيروس كورونا.

وسجل دولبرغ لاعب نيس الفرنسي الحالي هدف التقدم على الملعب الذي يعرفه جيدًا بتسديدة لولبية رائعة من خارج المنطقة بيمناه أسكنها في أسفل الزاوية على يسار الحارس داني وورد (27).

وبدأت الدنمارك الشوط الثاني بأفضل طريقة ممكنة عندما سجلت الهدف الثاني بعدما توغل برايثوايت لاعب برشلونة الاسباني الى المنطقة عن الجهة اليمنى ومرر الكرة نحو باب المرمى، شتتها نيكو وليامس بطريقة خاطئة ومررها الى دولبرغ الذي تابعها في الشباك (48).

وأصبح دولبرغ اول دنماركي يسجل ثنائية في مباراة واحدة في بطولة كبرى منذ نيكلاس بندتنر ضد البرتغال في يورو 2012.

وأحرز مايلي الهدف الثالث عندما وصلته الكرة الى القائم الثاني داخل المنطقة على الجهة اليمنى، فراوغ المدافع وسدد بيسراه كرة قوية في سقف المرمى (88).

وطرد البديل الويلزي هاري ويلسون إثر بطاقة حمراء مباشرة بعد تدخل على مايلي (90).

وأصبحت ويلز اول منتخب يتحصل على بطاقتين حمراوين في النسخة ذاتها من البطولة القارية منذ روسيا وسويسرا في 2004.

وسجل برايثوايت الهدف الرابع بعد تمريرة من كورنيليوس الى داخل المنطقة، فراوغ جو ألن قبل ان يسدد بيسراه على يمين الحارس (90+4). وأكد حكم الفيديو المساعد “في ايه آر” عدم تواجد اللاعب في موقع متسلل.