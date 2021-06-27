عاجل | تشكيلة الاهلي اليوم ضد الترجي في اياب نصف نهائي الابطال

أعلن المدير الفني للنادي الاهلي المصري، بيتسو موسيماني، تشكيلة الفريق اليوم ضد الترجي الرياضي التونسي، قبل ساعة من انطلاق مباراة اياب نصف نهائي دوري ابطال افريقيا.

وتنطلق مباراة الاهلي والترجي على ملعب السلام الدولي في تمام الساعة 21:00 بالتوقيت المحلي، 19:00 بتوقيت جرينيتش، 22:00 بتوقيت السعودية، في قمة مباريات اليوم السبت 26 يونيو.

شهدت تشكيلة الاهلي اليوم تواجد الثلاثي طاهر محمد طاهر ومحمد مجدي أفشة في الخط الأمامي خلف المهاجم الوحيد محمد شريف، الذي سجل هدف فوز الاهلي الوحيد امام الترجي مطلع الاسبوع الماضي، في لقاء الذهاب.

وسيعتمد موسيماني على الثلاثي حمدي فتحي وآليو ديانج وعمرو السولية في خط وسط الاهلي اليوم، للتصدي لمحاولات لاعبي الترجي.

وسيواصل لاعب الوسط أكرم توفيق تواجده على الرواق الأيمن في تشكيلة الاهلي الاساسية بسبب غياب الظهير الاساسي محمد هاني.

جدير بالذكر تمكن كايزر تشيفز من تحقيق التعادل 0/0 أمام ضيفه الوداد البيضاوي المغربي ليترشح إلى النهائي بفضل فوزه في مباراة الذهاب بهدف دون رد على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

تشكيلة الاهلي الاساسية اليوم

محمد الشناوي

علي معلول – بدر بانون – أيمن أشرف – أكرم توفيق

حمدي فتحي – آليو ديانج – عمرو السولية

طاهر محمد طاهر – محمد شريف – محمدي مجدي أفشة

تشكيلة الترجي الاساسية اليوم

المعز بن شريفية

إلياس شيتي – خليل شمام – عبد القادر بدران – حمدي النقاز

محمد علي بن رمضان – فوسيني كوليبالي – عبد الرؤوف بن غيث

حمدو الهوني – ويليام توجوي – أنيس البدري