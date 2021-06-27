صورة | تسريب قميص يوفنتوس الاحتياطي..فهل يرتديه كريستيانو رونالدو؟

تعرض القميص الاحتياطي لنادي يوفنتوس في الموسم الجديد 2021-22 للتسريب، بعد أيام قليلة من الكشف عن القميص الأول لعملاق إيطاليا.

وقامت صحيفة توتو سبورت المقربة من فريق تورينو، بنشر صور القميص الجديد، والذي سوف يتم ارتدائه في مناسبات معينة بسبب لونه المتشابه مع القميص الأساسي للسيدة العجوز.

وحمل قميص يوفنتوس الأساسي كما هو معتاد اللونين الأسود والأبيض بخطوط طولية، ولكنها هذا العام كانت كثيفة وقريبة من بعضها البعض على عكس المواسم القليلة الماضية، التي شهدت بعض التغييرات.

وتحاول إدارة البيانكونيري الترويج الجيد هذا الصيف لقمصانها، من أجل محاولة جني مبيعات قياسية لتحقيق التوازن الغائب في عائدات النادي؛ بسبب الأزمة المالية الناتجة عن تفشي فيروس كورونا في إيطاليا -أكثر دول أوروبا تضررًا-.

وقت تكلف الأزمة الاقتصادية التي يعانيها يوفنتوس، خصوصًا بعد اكتفاء الفريق بلقب كأس إيطاليا، في رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الهداف التاريخي لبطولة كأس أمم أوروبا، خلال الميركاتو الصيفي 2021.

كيف كان تصميم قميص يوفنتوس الاحتياطي؟

واكتسى قميص يوفنتوس الثاني باللون الأسود الكامل، مع بعض ومضات أفتح قليلاً، ولكن غلب عليه اللون الفحمي.

وتواجدت خطوط متعددة الألوان على طول الكتفين، وتتدرج من اللون الوردي إلى البرتقالي مع تأثير ثلاثي الأبعاد خفيف.

بينما تظهر نفس الظلال بعد ذلك في خطوط مائلة عبر باقي القميص.

ومن المعروف أن يوفنتوس يحصل على أقمصته من صناعة شركة الملابس الألمانية الأشهر أديداس، والتي جدّدت منذ مدة تعاقده مع السيدة العجوز لسنوات طويلة قادمة.