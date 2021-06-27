يورو 2020 | جدول معلقين bein sport في مباريات دور ال16 يشهد غياب الشوالي وخليف!

واصلت قنوات بين سبورت القطرية استبعاد الثنائي التونسي عصام الشوالي ورؤوف خليف من جدول المعلقين الخاص بمباريات كأس أمم أوروبا، يورو 2020، بسبب رفضهما العودة إلى العاصمة القطرية الدوحة والاستمرار في العمل من مقر إقامتهما في تونس.

المعلقان التونسيان غابا عن جميع مباريات دور مجموعات يورو 2020، بما في ذلك قمم المجموعة السادسة التي وصفت بمجموعة الموت، وخلى جدول معلقي مباريات دور الـ 16 من اسم الشوالي وخليف، بينما تواصل تواجد معلقين أقل شعبية أمثال عامر الخوذيري وحسن العيدروس ومحمد بركات وجواد بده.

وتكهن الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأن قنوات بي إن سبورتس تحاول توفير طاقة عصام الشوالي ورؤوف خليف من أجل المباريات الحاسمة في الأدوار الإقصائية من بطولة يورو 2020، وذلك عن طريق منح معلقين أقل شعبية المباريات المتوسطة.

وتكهن البعض الآخر بأن بي إن سبورتس تحاول جذب الجمهور نحو مشاهدة مباريات بطولة كوبا أمريكا 2021، ورفع نسب مشاهدتها بوضع الشوالي وخليف على مواجهات البرازيل والارجنتين بالذات.

لكن مصدر خاص بـ الخليج 365 في قطر، أكد أن استبعاد الشوالي وخليف جاء بسبب قوانين الاتحاد الأوروبي التي تحظر استخدم أجهزة البث المباشر من خارج مقر القناة الناقلة لمباريات بطولة يورو 2020.

وبالاضافة إلى القيود المفروضة من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على نظام البث الخاص بمباريات اليورو، تُطبق إدارة بي إن سبورتس هذا الصيف نظام جديد في باقة MAX بوضع كاميرا داخل كابينة التعليق لرصد تفاعلات المعلق على الهواء مباشرة.

وتُنقل كل مباراة من مباريات يورو 2020 عبر قناتي بي إن سبورتس MAX الأولى والثانية، بحيث تكون الأولى شاشة كاملة، والثانية شاشة مقسمة لعدة أقسام من بينها بث المباشر وبث غرفة التعليق.

ومن حسن حظ عصام الشوالي والخليف، لا يُطبق اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم نفس النظام على بث مباريات كوبا أمريكا 2021 المقامة حاليًا على الأراضي البرازيلية، وإلا لتعرضا للاستبعاد الكامل من مباريات هذا الصيف.

جدول معلقين bein sport في دور ال16 من يورو 2020

ويلز ضد الدنمارك – السبت 26 يونيو 2021 الساعة 16 GMT – عامر الخوذيري

ايطاليا ضد النمسا – السبت 26 يونيو 2021 الساعة 19 GMT – علي محمد علي

هولندا ضد التشيك – الاحد 27 يونيو 2021 الساعة 16 GMT – جواد بده

بلجيكا ضد البرتغال – الاحد 27 يونيو 2021 الساعة 19 GMT – خليل البلوشي

كرواتيا ضد اسبانيا – الاثنين 28 يونيو 2021 الساعة 16 GMT – يوسف سيف

فرنسا ضد سويسرا – الاثنين 28 يونيو 2021 الساعة 19 GMT – حسن العيدروس

انجلترا ضد المانيا – الثلاثاء 29 يونيو 2021 الساعة 16 GMT – حفيظ دراجي

السويد ضد أوكرانيا – الثلاثاء 29 يونيو 2021 الساعة 19 GMT – محمد بركات