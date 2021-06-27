الأهلي يواصل تفوقه ويصعد إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا

المنامة - ياسر ابراهيم - كرر الأهلي المصري فوزه على الترجي التونسي بتغلبه عليه بثلاثية نظيفة السبت في إطار إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكان الفريق المصري قد فاز السبت الماضي خارج ملعبه بهدف نظيف فحسم تأهله إلى النهائي للمرة الثانية على التوالي بتفوقه في مجموع لقائي الذهاب والعودة بأربعة أهداف دون رد.

أحرز أهداف الفريق المصري علي معلول في الدقيقة 38 من ركلة جزاء ومحمد شريف في الدقيقة 56 وحسين الشحات في الدقيقة 60.

وضرب الأهلي بذلك موعداً مع كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في المباراة النهائية المقررة يوم السبت السابع عشر من تموز/يوليو القادم.

المصدر: بي إن سبورت