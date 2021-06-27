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الامارات | البريطاني فرح خارج «أولمبياد طوكيو»

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لندن ■ أ.ف.ب 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن البريطاني فرح خارج «أولمبياد طوكيو» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فشل بطل المسافات الطويلة البريطاني مو فرح (38 عاماً) في حجز بطاقة التأهل إلى أولمبياد طوكيو، بعد إخفاقه في تصفيات سباق 10 آلاف متر أول من أمس في مانشستر. وفيما حصل العداء، البالغ 38 عاماً، على سباق مخصص له من أجل التأهل في التصفيات البريطانية، سجل 27:47 دقيقة، أي أقل بـ20 ثانية من الحد الأدنى للتأهل، علماً بان المهلة المحددة لحجز بطاقة التأهل تنتهي في 29 الجاري. ومن المتوقع أن يعلن الاتحاد البريطاني لألعاب القوى تشكيلته المشاركة في الاولمبياد الثلاثاء المقبل، وللمرة الأولى منذ 2004 لن يكون فرح ضمنها.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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