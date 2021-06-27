الامارات | «بيكاسو» يواجه «موناليزا» بكأس الوثبة في بلجيكا

شكرا لقرائتكم خبر عن «بيكاسو» يواجه «موناليزا» بكأس الوثبة في بلجيكا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستضيف مضمار فان وارجيم في بلجيكا، عصر اليوم، كأس الوثبة ستاليونز، المخصص للخيول في سن أربع سنوات فما فوق، وجائزته 5000 يورو، برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة.

وتتنافس خلال السباق، البالغ طوله 1600 متر، تسعة خيول يتصدرها «بيكاسو» لاس بي إم لسباقات الخيول، بإشراف مولد بوستما، وقيادة ستيفن هيلين، حيث سبق له أن حل الثاني بفارق عنق، وفي المركز الثالث مرتين عن «الزاركا».

وتواجه التحدي والمنافسة على اللقب المهرة الفرنسية «موناليزا»، لتي زوتليف بإشراف المالك نفسه، وقيادة سارا فيرمرش، و«دوها» لبيتر ديكرس بإشراف المالك نفسه، وقيادة أي فاندربيك، و«كازان» لجي فرستربين، بإشراف المالك نفسه وقيادة ستيف فرانسوا.

• السباق يقام اليوم في مضمار فان وارجيم البلجيكي.

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