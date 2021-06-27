الامارات | نادٍ إماراتي ينافس أتلتيكو على ضم البرازيلي باولينيو

شكرا لقرائتكم خبر عن نادٍ إماراتي ينافس أتلتيكو على ضم البرازيلي باولينيو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت وسائل إعلام برازيلية أن أحد أندية دوري الخليج العربي، تقدم بعرض رسمي لضم اللاعب البرازيلي باولينيو، في صفقة انتقال حر خلال الانتقالات الحالية، عقب انتهاء عقده مع نادي غوانزهو إيفرغراند الصيني.

وأوضحت صحيفة «إيه إس بي إن» أن باولينيو ودع رسمياً غوانزهو، الذي لعب في صفوفه منذ 2015، باستثناء الانتقال إلى برشلونة الإسباني معاراً في موسم 2017-2018، مشيرة إلى أن الدولي البرازيلي لديه عرض من أحد الأندية الإماراتية للتعاقد معه في صفقة انتقال حر.

وأضافت: «باولينيو لديه عروض عدة من الإمارات والبرتغال وإسبانيا والسعودية، لكنه لم يحسم وجهته المقبلة حتى الآن». في المقابل، ذكرت صحيفة «فيشاغيس» الإسبانية أن أتلتيكو مدريد مهتم بالتعاقد معه، مشيرة أيضاً إلى أن عائلة اللاعب تتمنى العودة إلى البرازيل، وأن يلعب مجدداً لكورينثيانز.

وتابعت: اللاعب البالغ من العمر 32 عاماً قد ينتقل إلى أتليتكو، خصوصاً أنه سينتقل في صفقة انتقال حر إلى «الروخي بلانكوس»، بجانب رغبة المدرب الأرجنتيني سيميوني في التعاقد معه، بالنظر لخبراته الكبيرة.

• ودّع رسمياً غوانزهو الصيني بعد انتهاء عقده.

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