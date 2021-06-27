اخبار الرياضه

الامارات | نادٍ إماراتي ينافس أتلتيكو على ضم البرازيلي باولينيو

0 نشر
أحمد طارق ■ دبي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن نادٍ إماراتي ينافس أتلتيكو على ضم البرازيلي باولينيو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت وسائل إعلام برازيلية أن أحد أندية دوري الخليج العربي، تقدم بعرض رسمي لضم اللاعب البرازيلي باولينيو، في صفقة انتقال حر خلال الانتقالات الحالية، عقب انتهاء عقده مع نادي غوانزهو إيفرغراند الصيني.

وأوضحت صحيفة «إيه إس بي إن» أن باولينيو ودع رسمياً غوانزهو، الذي لعب في صفوفه منذ 2015، باستثناء الانتقال إلى الإسباني معاراً في موسم 2017-2018، مشيرة إلى أن الدولي البرازيلي لديه عرض من أحد الأندية الإماراتية للتعاقد معه في صفقة انتقال حر.

وأضافت: «باولينيو لديه عروض عدة من الإمارات والبرتغال وإسبانيا والسعودية، لكنه لم يحسم وجهته المقبلة حتى الآن». في المقابل، ذكرت صحيفة «فيشاغيس» الإسبانية أن أتلتيكو مدريد مهتم بالتعاقد معه، مشيرة أيضاً إلى أن عائلة اللاعب تتمنى العودة إلى البرازيل، وأن يلعب مجدداً لكورينثيانز.

وتابعت: اللاعب البالغ من العمر 32 عاماً قد ينتقل إلى أتليتكو، خصوصاً أنه سينتقل في صفقة انتقال حر إلى «الروخي بلانكوس»، بجانب رغبة المدرب الأرجنتيني سيميوني في التعاقد معه، بالنظر لخبراته الكبيرة.

• ودّع رسمياً غوانزهو الصيني بعد انتهاء عقده.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا