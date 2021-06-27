الامارات | إيطاليا تحتضن اليوم المحطة الثالثة لكأس رئيس الدولة للخيول العربية

شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا تحتضن اليوم المحطة الثالثة لكأس رئيس الدولة للخيول العربية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقام المحطة الثالثة لسلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة في مضمار سان سيرو بمدينة ميلانو الإيطالية اليوم، ضمن أجندة النسخة الـ28.

ويشهد الحدث مشاركة تسعة من نخبة الخيول العربية في إيطاليا وأوروبا، الطامحة لحصد لقب السباق الذي يقام لمسافة 2000 متر، ضمن الفئة الثانية المخصصة للخيول من عمر أربع سنوات فما فوق، بجوائز تبلغ 50 ألف يورو.

ويتقدم الترشيحات الجواد «حيان»، والفرس دعوة لياس لإدارة سباقات الخيل، العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وبقيادة الفارس ايوريتز مونديزبال، كما يوجد «أميراثافال» للمالك ميكيشي جيوفاني.

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