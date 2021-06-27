اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليوم

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الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كأس أوروبا

هولندا - التشيك 20:00

بلجيكا - البرتغال 23:00

كوبا أميركا

الإكوادور - البرازيل 01:00

فنزويلا - بيرو 01:00

كأس الاتحاد الإفريقي

الشبيبة - كوتون سبور 23:00

الرجاء - بيراميدز 23:00

كأس العرب للشباب

السنغال - العراق 18:00

جزر القمر - لبنان 18:00

أوزبكستان - اليمن 21:00

تونس - 21:00

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