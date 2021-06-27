الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كأس أوروبا
هولندا - التشيك 20:00
بلجيكا - البرتغال 23:00
كوبا أميركا
الإكوادور - البرازيل 01:00
فنزويلا - بيرو 01:00
كأس الاتحاد الإفريقي
الشبيبة - كوتون سبور 23:00
الرجاء - بيراميدز 23:00
كأس العرب للشباب
السنغال - العراق 18:00
جزر القمر - لبنان 18:00
أوزبكستان - اليمن 21:00
تونس - السعودية 21:00
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