الامارات | رمسة ملاعب

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشيكوينيو

ذكرت صحيفة «فولهابي» البرازيلية أن أحد أندية دوري الخليج العربي اتفق مع إدارة نادي سانتا كروز البرازيلي على ضم البرازيلي تشيكوينيو، مشيرة إلى أن اللاعب خاض، أمس، آخر مباراة له مع سانتا كروز أمام فولتا ريدوندا.

استعداد

قال لاعب أجنبي بأحد أندية دوري الخليج العربي، إنه يفضل التحضير للموسم المقبل في الإمارات، بدل السفر إلى الخارج، وذلك حتى لا يكرر تجربة الموسم الماضي، حيث عانى طويلاً للتأقلم مع الحرارة والرطوبة.

جوجاك

ألمحت صحيفة «نينتسات سبورت» المجرية إلى اقتراب اللاعب المجري، جوجاك، من العودة إلى صفوف فريق العين مجدداً، وذلك بعد وصول المدرب الأوكراني سيرجي ريبروف لقيادة الفريق، وقالت الصحيفة إن المدرب لن يمانع في عودة جوجاك.

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