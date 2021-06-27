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الامارات | رمسة ملاعب

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الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن رمسة ملاعب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشيكوينيو

ذكرت صحيفة «فولهابي» البرازيلية أن أحد أندية دوري الخليج العربي اتفق مع إدارة نادي سانتا كروز البرازيلي على ضم البرازيلي تشيكوينيو، مشيرة إلى أن اللاعب خاض، أمس، آخر مباراة له مع سانتا كروز أمام فولتا ريدوندا.

استعداد

قال لاعب أجنبي بأحد أندية دوري الخليج العربي، إنه يفضل التحضير للموسم المقبل في الإمارات، بدل السفر إلى الخارج، وذلك حتى لا يكرر تجربة الموسم الماضي، حيث عانى طويلاً للتأقلم مع الحرارة والرطوبة.

جوجاك

ألمحت صحيفة «نينتسات سبورت» المجرية إلى اقتراب اللاعب المجري، جوجاك، من العودة إلى صفوف فريق العين مجدداً، وذلك بعد وصول المدرب الأوكراني سيرجي ريبروف لقيادة الفريق، وقالت الصحيفة إن المدرب لن يمانع في عودة جوجاك.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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