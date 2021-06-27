شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صديق يكشف تفاصيل إصابته بـ«ورم في المخ» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

كشف محمد صديق، مدافع الأهلي والزمالك السابق، عن تفاصيل إصابته بورم في المخ، خلال الفترة الماضية.

وقال محمد صديق، في تصريحات ببرنامج «ستاد المصري اليوم» الذي تُقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز: «في شهر فبراير الماضي شعرت بتعب، واكتشفت أني أعاني من ورم حميد في الغدة النخامية للمخ، وحاليًا أتلقى العلاح تحت إشراف الطبيب الخاص بي».

وأضاف: «الطبيب المعالج طلب مني التعامل بطبيعتي لفترة، ثم ألعب رياضة، ثم أحصل بعد ذلك على جرعات دوائية، وفي منتصف شهر أغسطس المقبل، سوف أجري بعض الفحوصات الطبية، للمقارنة بالاشاعات والتحاليل التي أجريتها في الفترة الماضية».

وأوضح: «لا يوجد ما يستدعي أن أعلن عن مرضي للإعلام، خاصة أنه ورم حميد، ولكن الأشخاض القريبين مني هم فقط من كانوا يعلمون بمرضي».