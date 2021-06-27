شكرا لقرائتكم خبر عن سلسلة النهائيات المتتالية في أفريقيا.. حكاية لا يعرفها سوى الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

بلغ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نهائي دوري أبطال أفريقيا للنسخة الجارية 2020-2021، بعد تكرار تفوقه على الترجي التونسي في إياب نصف نهائي المسابقة.

وحقق الأهلي الفوز على الترجي بثلاثية نظيفة إياباً بعد الانتصار في رادس ذهاباً بهدف دون رد.

ويحمل النهائي الرقم 14 للأهلي في دوري أبطال أفريقيا عبر تاريخه، والثاني على التوالي.

حكاية الأهلي مع سلسلة النهائيات المتتالية في مشواره الأفريقي متعددة الفصول، فيمتلك المارد الأحمر جميع الأرقام القياسية الخاصة بهذا الأمر.

وبلغ الأهلي نهائي دوري أبطال أفريقيا مرتين في عامي 1982 و1983 وتُوج في الأولى وخسر الثانية.

صولات الأهلي في النهائيات الأفريقية المتتالية توالت في بطولة أبطال الكؤوس بتأهل الفريق في نسخ 1984 و1985 و1986 والتتويج بهم، علماً بأنه خاض نهائي نسخة 1987 في دوري الأبطال وتُوج بها بعد ثلاثية الكؤوس.

ويحقق الأهلي رقماً قياسياً بـ 4 نهائيات متتالية في دوري أبطال أفريقيا في ولاية مانويل جوزيه خلال نسخ 2005و 2006 و2007 و2008 ويُتوج في 3 مرات منهم.

ويكرر المارد الأحمر السيناريو في نسختي 2012 و2013 بدوري أبطال أفريقيا ويعانق اللقب في المرتين.

على غير العادة يبلغ الأهلي نهائيين قاريين ولكنه يخفق في تحقيق اللقب وذلك في نسختي 2017 و2018.

وها هو الأهلي يواصل عاداته ولا يشبع من حصد الألقاب ولا من خوض المغامرات القارية في المباريات النهائية، فبعد عناق لقب النسخة الماضية من دوري الأبطال في 2019-2020، عاد ليضرب موعداً مع كايرز تشيفز الجنوب أفريقي لعناق أميرته السمراء وطموح النجمة العاشرة.