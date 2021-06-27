الأهلي يرد اعتباره ويضرب الترجي بثلاثية ويتأهل إلى نهائي إفريقيا للمرة الثانية على التوالي

الشارقة - اميمة ياسر -

تأهل الأهلي رسمياً إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد الفوز على الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل لاشئ، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم السبت على ملعب "الأهلي وي السلام"، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

تقدم الاهلي عن طريق علي معلول في الدقيقة 38 من الشوط الأول من ركلة جزاء.

وفي الشوط الثاني، تمكن محمد شريف من إحراز الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 56، قبل أن يضيف حسين الشحات الهدف الثالث للأهلي في الدقيقة 61.

وبهذا الفوز يتأهل الأهلي إلى نهائي إفريقيا للمرة الثانية على التوالي، والمرة الـ 14 في تاريخه.

وسيلاقي الأهلي فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في المباراة النهائية المقرر إقامتها في المغرب، في الـ 17 من يوليو المقبل، بعد إقصاءه لفريق الوداد المغربي بهدف نظيف في مجموع اللقائين.