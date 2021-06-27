شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار الحالة الصحية لـ محمد عمارة بعد جراحتين ناجحتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت الحالة الصحية لنجم الكرة المصرية محمد عمارة، لاعب النادي الاهلي ومنتخب مصر السابق، بعد خضوعه لجراحتين ناجحتين في الساعات القليلة الماضية.

وتعرض عمارة لأزمة صحية شديدة بعد إجرائه لعملية جراحية بالقولون بأحد المستشفيات الخاصة بـ6 أكتوبر يوم 14 يونيو من الشهر الجاري، ما اضطره لإجراء عمليتين جراحيتين.

محمد عمارة لعب فى مركز الظهير الأيسر لعدد من الأندية أمثال أندية بلدية المحلة والأهلى والمصرى، بالإضافة إلى خوض تجربة الاحتراف فى ألمانيا فى نادى هانزا روستوك، ولعب للفريق أربعة مواسم فى الدرجة الأولى حصل خلالها على لقب أفضل ظهير أيسر فى الشهر ست مرات .

ارتدى عمارة قميص المنتخب الوطنى، وفاز معه بكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 1998، وعمل مدربًا بقطاع الناشئين لكرة القدم بالنادى الأهلى من موسم 2007–2008.

كما شارك مع النادى الأهلى أمام روما فى 11 أغسطس 2002 وانتهت المباراة بفوز النادى الأهلى بهدفين مقابل هدف، وأيضًا أمام أياكس أمستردام فى 24 يناير 2003 وانتهت المباراة بفوز أياكس بهدفين مقابل هدف.

فيما حصل على لقب أفضل ظهير أيسر مع المنتخب عام 1998، وعقب الاعتزال حصل على العديد من الدورات التدريبية، خاصة الحصول على الدورة الدولية لمدربى كرة القدم التى نظمها الاتحاد الأوروبى عام 2007.