شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلي اليوم السبت 26/ 6/ 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الأهلي اليوم السبت 26/ 6/ 2021، العديد من الأحداث المهمة، يأتى على رأسها فوز الفريق على الترجى بثلاثية نظيفة وتأهله لنهائي دوري أبطال أفريقيا.

تأهل الأهلي لنهائي دوري أبطال أفريقيا بعدما فاز على الترجي التونسي برباعية نظيفة في مجموع مباراتي الذهاب والعودة بنصف نهائي البطولة القارية التي يحمل الأهلي لقبها.