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أخبار الأهلي اليوم السبت 26/ 6/ 2021

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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الأهلي اليوم السبت 26/ 6/ 2021، العديد من الأحداث المهمة، يأتى على رأسها فوز الفريق على الترجى بثلاثية نظيفة وتأهله لنهائي دوري أبطال أفريقيا.

تأهل الأهلي لنهائي دوري أبطال أفريقيا بعدما فاز على الترجي التونسي برباعية نظيفة في مجموع مباراتي الذهاب والعودة بنصف نهائي البطولة القارية التي يحمل الأهلي لقبها.

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من حجز مقعده في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد تغلبه على الترجى التونسى في نصف نهائي البطولة ذهابا وإيابا بأربعة أهداف نظيفة. 

أبدى أحمد ناجي مدرب حراس سموحة الحالي والأهلي والمنتخب السابق سعادته بتصريحات مسئولي الأهلي منذ انتهاء مباراة الذهاب امام الترجي والتي حسمها الفريق الأحمر بهدف نظيف.

أعلن رؤوف عبد القادر، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، تجديد عقد عبدالحليم عبو، لاعب الفريق الأول لكرة الطائرة «رجال» ليستمر مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

أعلن رؤوف عبد القادر، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، التعاقد مع محمد عسران لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة الطائرة «رجال» بداية من الموسم المقبل.

 

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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