شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلي اليوم السبت 26/ 6/ 2021 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الأهلي اليوم السبت 26/ 6/ 2021، العديد من الأحداث المهمة، يأتى على رأسها فوز الفريق على الترجى بثلاثية نظيفة وتأهله لنهائي دوري أبطال أفريقيا.
تأهل الأهلي لنهائي دوري أبطال أفريقيا بعدما فاز على الترجي التونسي برباعية نظيفة في مجموع مباراتي الذهاب والعودة بنصف نهائي البطولة القارية التي يحمل الأهلي لقبها.
تمكن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من حجز مقعده في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد تغلبه على الترجى التونسى في نصف نهائي البطولة ذهابا وإيابا بأربعة أهداف نظيفة.
أبدى أحمد ناجي مدرب حراس سموحة الحالي والأهلي والمنتخب السابق سعادته بتصريحات مسئولي الأهلي منذ انتهاء مباراة الذهاب امام الترجي والتي حسمها الفريق الأحمر بهدف نظيف.
أعلن رؤوف عبد القادر، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، تجديد عقد عبدالحليم عبو، لاعب الفريق الأول لكرة الطائرة «رجال» ليستمر مع الفريق خلال الفترة المقبلة.
أعلن رؤوف عبد القادر، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، التعاقد مع محمد عسران لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة الطائرة «رجال» بداية من الموسم المقبل.