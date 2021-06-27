شكرا لقرائتكم خبر عن نهائي مصري في بطولة الأبطال للاسكواش..هانيا الحمامي تتأهل لمواجهة نوران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل الثنائي المصري، نوران جوهر لاعبة وادي دجلة المصنفة الثانية عالمياً لسيدات الاسكواش، وهانيا الحمامي لاعبة هليوبوليس المصنفة الخامسة عالمياً، إلى المباراة النهائية ببطولة الأبطال للاسكواش، التي تنظمها أندية وادي دجلة بقيمة جوائز مادية تصل إلى 500 ألف دولار.

وفازت نوران جوهر على النيوزلاندية جويل كينج بشوطين مقابل شوط في خباراة استغرقت 46 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:11-2, 10-12, 11-6.

وفازت هانيا الحمامي على منافستها الفرنسية كاميل سيرم المصنفة الثالثة عالميا بشوطين مقابل شوط في مباراة استغرقت 54 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:11-6, 3-11, 14-12.

بذلك تواصل هانيا الحمامي تفوقها للنسخة الثانية على التوالي، حيث تحمل البطلة الشابة، لقب البطولة عن النسخة الماضية.

جدير بالذكر أن الثنائي، علي فرج المصنف الأول عالميا للرجال، ونور الشربيني المصنفة الأولى عالميا للسيدات، قد ودعا البطولة من دور المجموعات، كما خرج أيضا من ذلك الدور مروان الشوربجي المصنف الخامس وحامل اللقب عن النسخة الماضية.