شكرا لقرائتكم خبر عن جمهور الاهلي بعد إسقاط الترجي: العاشرة يا أهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص جمهور الأهلي على الاحتفال بفوز فريقهم على الترجي التونسي بثلاثية نظيفة في إياب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا بالهتافات الحماسية ومطالبة اللاعبين بحصد النجمة العاشرة وترديد هتافات الجمهور الأحمر.

تأهل الأهلي لنهائي دوري أبطال أفريقيا، بعدما فاز على الترجي التونسي برباعية نظيفة في مجموع مباراتي الذهاب والعودة بنصف نهائي البطولة القارية التي يحمل الأهلي لقبها.

وفاز الأهلي على الترجي بثلاثة أهداف نظيفة مساء اليوم، السبت، باستاد الأهلي والسلام ليُكرر بطل مصر الفوز بعدما سبق أن حقق الفوز على الترجي بهدف نظيف في مباراة الذهاب باستاد رادس السبت الماضي.

سجل ثلاثية الأهلي الليلة، على معلول من ضربة جزاء ومحمد شريف وحسين الشحات.

وأدار الكاميروني اليوم نيانت المباراة، وتأهل الأهلي لهذا الدور بعد تخطى عقبة ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، ونجا فريق باب سويقة من فخ شباب بلوزداد الجزائري بعدما احتكم الفريقان لركلات الترجيح.