شكرا لقرائتكم خبر عن التسلل يمنع كهربا من تسجيل رابع أهداف الأهلى فى شباك الترجى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألغى حكم مباراة الأهلى والترجى التونسي هدف كهربا لاعب الأحمر بداعى التسلل فى الدقيقة 70 بالمباراة المقامة حاليًا بين الفريقين على ستاد الأهلي والسلام بإياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويضم تشكيل الأهلي كلاً من: محمد الشناوي، أيمن أشرف، بدر بانون، على معلول، أكرم توفيق، عمرو السولية، حمدي فتحي، أليو ديانج، محمد مجدي أفشة، طاهر محمد طاهر ومحمد شريف.

وجاء تشكيل الترجي كما يلي:حراسة المرمى: المعز بن شريفية،خط الدفاع: حمدي النقاز، عبد القادر بدران، خليل شمام، إلياس شتي،خط الوسط: فوسيني كوليبالي، محمد بن رمضان، رؤوف بن غيث، أنيس البدري، حمود الهوني،الهجوم: ويليام توجي.

وأسندت لجنة الحكام بالاتحاد الافريقى الكاف إدارة مباراة الأهلي والترجي الليلة للكاميروني اليوم نيانت على أن يكون الحكم المغربي رضوان جيد حكمًا بغرفة تقنية الفيديو (VAR)، وتأهل الأهلى لهذا الدور بعد تخطى عقبة ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، ونجا فريق باب سويقة من فخ شباب بلوزداد الجزائري بعدما احتكم الفريقان لركلات الترجيح.

ويبحث موسيمانى والشعبانى عن التتويج بدورى الابطال الأفريقى للمرة الثالثة فى تاريخهما، حيث توج موسيمانى ببطولتين لدورى الأبطال واحدة مع صن دوانز فى 2016 والأخرى مع الأهلى 2020، فيما حصد الشعبانى بطولتين مع الترجى عامى 2018 و 2019.