شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الاهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري ابطال افريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضرب النادي الأهلى موعدا في نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام كايزر تشيفز الجنوب أفريقي الذي تأهل للمباراة النهائية للمرة الأولى في تاريخه.

وتأهل الأهلى بعد الفوز على الترجي التونسي ذهابا بهدف دون رد وإيابا بثلاثية بيضاء، فيما تأهل كايزر تشيفز على حساب الوداد البيضاوي المغربي بالفوز عليه ذهابا بهدف دون رد والتعادل السلبي في مباراة الإياب.

سيقام نهائي دوري أبطال إفريقيا 2021، يوم 17 يوليو المقبل، في مركب محمد الخامس بالعاصمة المغربية الدار البيضاء.

تم افتتاح الملعب للمرة الأولى في 6 مارس 1955 تحت اسم مارسيل سيردان، وكانت سعته في ذلك التوقيت 30 ألف مشجع، وتغير اسمه بعد الاستقلال إلى ستاد دونور.

وتم تجديده في عام 2000 ليطابق معايير الفيفا، وأصبحت سعته 45 ألف مشجع، أما الآن، فأصبح أحد أكبر الملاعب في الشرق الأوسط، حيث أصبحت سعته 120 ألف مشجع.

وفاز الأهلي على الترجي التونسي برباعية نظيفة في مجموع مباراتي الذهاب والعودة بنصف نهائي البطولة القارية التي يحمل الأهلي لقبها ليتأهل إلى النهائي للمرة الثانية على التوالي.