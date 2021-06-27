شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار لا تفوتك اليوم السبت 26/ 6/ 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم ”الخليج 365” أبرز 7 أخبار رياضية شهدها اليوم الأربعاء 23/ 6/ 2021، من الأحداث المهمة على مختلف الأندية المصرية واتحاد الكرة.

تأهل الأهلي لنهائي دوري أبطال أفريقيا بعدما فاز على الترجي التونسي برباعية نظيفة في مجموع مباراتي الذهاب والعودة بنصف نهائي البطولة القارية التي يحمل الأهلي لقبها.

تغلب فريق سلة الاتحاد السكندري على نظيره الزمالك بنتيجة 79/81، فى رابع جولات نهائي دورى سوبر السلة، والذى يقام بصالة حسن مصطفى بأكتوبر.

نشر المعلق الرياضي أحمد الطيب تدوينة علي موقع "تويتر" بشأن الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك الذى ينتهي تعاقده مع الموسم بنهاية الموسم الحالي، ولم يكمل عملية تجديد تعاقده مع الزمالك حتى الآن. اتخذت إدارة نادي الزمالك قرارًا مهمًا بشأن الصفقات الصيفية المقبلة لفريق الكرة، وهو أن تكون الأولوية للاعب الحر غير المتعاقد مع نادي، وذلك لتوفير قيمة شراء الصفقة من الأندية المنافسة. فاز منتخب مصر للشباب مواليد 2003 على نظيره الموريتانى بنتيجة 4 / 1 فى اللقاء الذى جمعهما اليوم باستاد القاهرة، فى الجولة الثالثة والأخيرة بالدور الأول لبطولة كأس العرب التى تقام فى مصر، لتتصدر مصر قمة المجموعة برصيد 9 نقاط بعد الفوز على النيجر 2 / 0 ، وعلى الجزائر بهدف دون رد. أكد عبد الله السعيد، قائد بيراميدز، أن فريقه استعد جيداً لمواجهة الرجاء المغربى، والتى تجمعهما فى التاسعة مساء غد الأحد على ملعب محمد الخامس بكازبلانكا، فى إياب نصف نهائى كأس الكونفدرالية الأفريقية.