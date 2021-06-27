شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم السبت 26/ 6/ 2021 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة اليوم السبت 26/ 6/ 2021، العديد من الأحداث المهمة على مختلف الأندية المصرية واتحاد الكرة والتى يأتى على رأسها فوز الأهلى على الترجى ويتأهل لنهائى دوري أبطال أفريقيا، وفوز منتخب الشباب على موريتانيا رباعية.
تأهل الأهلي لنهائي دوري أبطال أفريقيا بعدما فاز على الترجي التونسي برباعية نظيفة في مجموع مباراتي الذهاب والعودة بنصف نهائي البطولة القارية التي يحمل الأهلي لقبها.
تأهل الثنائي المصري، نوران جوهر لاعبة وادي دجلة المصنفة الثانية عالمياً لسيدات الاسكواش، وهانيا الحمامي لاعبة هليوبوليس المصنفة الخامسة عالمياً، إلى المباراة النهائية ببطولة الأبطال للاسكواش، التي تنظمها أندية وادي دجلة بقيمة جوائز مادية تصل إلى 500 ألف دولار.
عقد محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، جلسة مع المغربى أشرف بن شرقى لاعب الفريق ومحمد عواد حارس المرمى، لمنحهما بعض النصائح خلال التدريبات مساء اليوم، السبت، ويحرص شيكابالا على منح نصائح للاعبين بصورة ودية خاصة أنه قائد الفريق.
قرر الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، خوض الفريق تدريبه غدًا، الأحد، بالعين السخنة استعداداً لمواجهة مصر المقاصة فى الدورى الممتاز، ومن المقرر أن ينتظم الزمالك فى معسكر مغلق غدًا بالعين السخنة استعدادا للقاء الفريق الفيومى.
تأكد إقامة مباراة الأهلى والترجى التونسى، فى إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، والمحدد لها التاسعة مساء اليوم باستاد السلام، بتقنية الفيديو، بعد موافقة الكاف على استخدام الأجهزة المستخدمة فى الدورى المصرى.
يواصل عبد الله جمعة، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته التأهيلية فى صالة الجيمانيزيوم بمقر النادي فى ظل إصابته بجزع فى الرباط الداخلى للركبة وذلك على هامش تدريبات الفريق مساء اليوم السبت.
نشر المعلق الرياضي أحمد الطيب تدوينة علي موقع "تويتر" بشأن الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك الذى ينتهي تعاقده مع الموسم بنهاية الموسم الحالي، ولم يكمل عملية تجديد تعاقده مع الزمالك حتى الآن.
اتخذت إدارة نادي الزمالك قرارًا مهمًا بشأن الصفقات الصيفية المقبلة لفريق الكرة، وهو أن تكون الأولوية للاعب الحر غير المتعاقد مع نادي، وذلك لتوفير قيمة شراء الصفقة من الأندية المنافسة.
استقر أحمد سامى، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى سموحة، على اختيار 20 لاعبًا، للدخول فى معسكر مغلق، استعدادًا لمباراة الإسماعيلى في إطار الجولة السابعة والعشرين شمن منافسات بطولة الدورى، والمقرر لها السابعة مساء الأحد على ملعب استاد الإسكندرية.
كافأ حسام حسن المدير الفني للاتحاد السكندري لاعبي الفريق بمنحهم راحة لمدة 48 ساعة، رغم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق أمام المحلة في اللقاء الذي جمع الفريقين أمس الجمعة على ملعب زعيم الفلاحين.
فاز منتخب مصر للشباب مواليد 2003 على نظيره الموريتانى بنتيجة 4 / 1 فى اللقاء الذى جمعهما اليوم باستاد القاهرة، فى الجولة الثالثة والأخيرة بالدور الأول لبطولة كأس العرب التى تقام فى مصر، لتتصدر مصر قمة المجموعة برصيد 9 نقاط بعد الفوز على النيجر 2 / 0 ، وعلى الجزائر بهدف دون رد.
أكد عبد الله السعيد، قائد بيراميدز، أن فريقه استعد جيداً لمواجهة الرجاء المغربى، والتى تجمعهما فى التاسعة مساء غد الأحد على ملعب محمد الخامس بكازبلانكا، فى إياب نصف نهائى كأس الكونفدرالية الأفريقية.