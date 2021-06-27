شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يختتم تدريباته بملعب محمد الخامس قبل مواجهة الرجاء.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم فريق نادي بيراميدز تدريباته اليوم، بمركب محمد الخامس بالدار البيضاء استعدادا للمواجهة التي تجمعه غدا بنظيره الرجاء المغربي في إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويحل بيراميدز ضيفا على الرجاء المغربي في التاسعة من مساء الأحد على مركب محمد الخامس بمباراة إياب نصف النهائي القاري، بعدما انتهى لقاء الذهاب بين بيراميدز والرجاء في القاهرة بالتعادل السلبي بدون أهداف على استاد الدفاع الجوي على أن تحسم مواجهة كازبلانكا المتأهل للنهائي الذي يقام في بنين يوم 10 يوليو المقبل.

وامتد المران لمدة ساعة واحدة طبقا لتعليمات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم وسمح لوسائل الإعلام المختلفة بحضور 15 دقيقة، قبل غلق التدريب تماما لتكون هناك فرصة أمام الجهاز الفني لتجربة بعض الجمل والوحدات الفنية.

واشتمل المران على تدريبات بدنية وفنية وخططية وتقسيمة بين اللاعبين وبعض الجمل بطول الملعب، وسط حالة من التفاؤل الشديدة بين اللاعبين والحماس، قبل أن يختتم المران بتدريبات على ركلات الترجيح تحسبا للجوء إليها في مباراة الغد.