ساوثجيت يقتلع ثقة الاتحاد الإنجليزي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - من المقرر أن يحصل المدير الفني للمنتخب الإنجليزي لكرة القدم جاريث ساوثجيت، على عقد جديد بغض النظر عما ستسفر عنه نتيجة المباراة أمام ألمانيا الثلاثاء المقبل بدور الـ16 بأمم أوروبا.

وينتهي عقد ساوثجيت الحالي، الذي تولى تدريب المنتخب خلفا لسام ألارديس فينوفمبر 2016، حتى بعد كأس العالم في قطر الذي يقام العام المقبل ولكن الرئيس التنفيذي لاتحاد الكرة مارك بولينجهام يريد أن يحصل ساوثجيت (50 عاما) على عقد جديد.

وقال بولينجهام «هل أنا أستمتع بكرة القدم؟ نعم. جاريث قام بعمل رائع، أنهى دور المجموعات متصدرا، دفاع قوي للغاية، وقام بعمل جيد داخل وخارج الملعب من كل الجوانب».

وأضاف «دعمنا له لا يتزعزع. نحن خلف جاريث بنسبة 100%. هو يعرف ما نشعر به تجاهه. نشعر أنه ذكي داخل وخارج الملعب. نريده أن يكمل عمله. إنه يقوم بعمل جيد».

وأكد «بغض النظر عن دور المجموعات في البطولة كنا سنريد أن يكمل عمله، ليس فقط في هذه البطولة ولكن إذا نظرت لدوري أمم أوروبا، قام بعمل رائع».