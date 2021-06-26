الأولمبياد بدون البطل فرح

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فشل مو فرح في التأهل لأولمبياد طوكيو، ولذا لن يستطيع الدفاع عن لقبه الأولمبي لسباق 10 آلاف م.

وفشل البطل الأولمبي 4 مرات سابقة في تحقيق الزمن الأولمبي في سباق 10 آلاف م في بطولة ألعاب القوى البريطانية ليتعرض لضربة موجعة في مانشستر.

وكان فرح بحاجة لإنهاء السباق في زمن أقل من 27 دقيقة و28 ثانية ليحجز مكانا في الطائرة المتجهة لطوكيو قبل الموعد الختامي المحدد له مساء اليوم ولكنه سجل زمن 27 دقيقة و04،47 ثانية ولن يدافع عن لقبه في السباق الذي فاز به في 2012 و2016.

وقال فرح، البطل الأولمبي في سباق 5 آلاف م «حاولت الدفع بقوة حاولت فعل أي شيء، هذا كل ما يمكنك فعله كبشر، أن تقدم أقصى ما عندك. حظيت بمسيرة رائعة. أنا ممتن للغاية. كان هذا كل ما لدي اليوم».

وتم ترتيب هذا السباق سريعا بعدما فشل فرح في التأهل خلال تجارب سباق 10 آلاف م في برمنجهام مطلع هذا الشهر.

وهذه هي المرة الأولى التي يخسر فيها فرح في عقد من الزمن، حيث قرر العودة لسباقات المضمار بعد أن ركز على سباقات الماراثون منذ 2017.