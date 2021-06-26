جرونينجين ينتظر قرار روبين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - غاب آرين روبين عن بداية فترة إعداد فريق جرونينجين الهولندي للموسم الجديد أمس، وذكر النادي أن اللاعب لم يتخذ قراره بعد باللعب لعام آخر أو إنهاء مسيرته.

وعاد روبين (37 عاما) للنادي الذي لعب له في الصغر العام الماضي، بعد فترة ناجحة مع بايرن ميونخ.

وضربت الإصابات اللاعب الهولندي السابق ولكنه شعر بتحسن بنهاية الموسم الماضي وهو ما أعطاه أملا في لعب موسم آخر. وقال المدير التقني لجرونينجين مارك يان فليديروس «روبن يخوض برنامجه الخاص. نحن على تواصل ونعطيه كل الوقت الذي يحتاجه».

وأضاف «قلنا من قبل إننا نأمل أن يضيف روبن عاما آخر لمسيرته، ولكننا سنحترم قراره أيا كان».