لوكاكو ورونالدو.. صراع بين القوة والمهارة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عندما يلتقي المنتخب البلجيكي بنظيره البرتغالي اليوم في دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا (يورو 2020)، ستكون هناك معركة شخصية بين البلجيكي روميلو لوكاكو والبرتغالي كريستيانو رونالدو

وتفوق رونالدو على لوكاكو في صراع الهدافين بالدوري الإيطالي لموسم 2020/2021، حيث سجل رونالدو 29 هدفا مع يوفنتوس، فيما سجل لوكاكو 24 هدفا مع إنترميلان في الدوري.

وفيما فاز رونالدو بهذا الصراع، قاد لوكاكو فريقه للتتويج بأول ألقاب الدوري في آخر 11 عاما.

وسيلتقي الثنائي مرة أخرى على المسرح الدولي اليوم في أشبيلية بحثا عن التأهل لدور الثمانية.

وقال لوكاكو في مؤتمر صحفي عن رونالدو، «أتمنى أن أحصل على مهاراته في المراوغة وطريقة التسديد. وهو بالتأكيد يود الحصول على قوتي».

ولدى لوكاكو 3 أهداف في أمم أوروبا الحالية بينما يتصدر رونالدو قائمة الهدافين برصيد 5 أهداف، ولكن 3 أهداف منها من ركلات ترجيح.

وسجل رونالدو هدفين من ركلتي جزاء أمام فرنسا في المباراة الأخيرة، ليعادل الرقم القياسي لأكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف الدولية المسجل باسم الإيراني علي دائي الذي سجل 109 أهداف.

وأصبح رونالدو حاليا أكثر اللاعبين الأوروبيين تسجيلا للأهداف في البطولات الكبرى، وتفوق على الألماني ميروسلاف كلوزه الذي سجل 19 هدفا، حيث أصبح رصيد رونالدو 21 هدفا.

وقال لوكاكو «هذه أرقام مذهلة. إذا كان مقدرا لأي شخص تحقيق هذه الأرقام فبالتأكيد سيكون ونالدو، أرفع القبعات له، فعل هذا مرارا وتكرارا رغم أنه بلغ سنة الـ36».

وأضاف «إنه أمر تحفيزي عندما تجد شخصا ما في الدوري الذي تلعب فيه يمكنه فعل ذلك في هذا العمر، فلماذا لا يمكنني الوصول لهذا المستوى، أو إلى أقرب مستوى ممكن. رونالدو لاعب يمكنك الاعتماد عليه، هو يفوز، هذا مذهل».

ورغم أنه ليس مذهلا مثل رونالدو، ولكن لوكاكو أيضا لديه سجل يفتخر به على المستوى الدولي، حيث سجل مهاجم مانشستر يونايتد السابق 23 هدفا في 21 مباراة شارك بها مع المنتخب البلجيكي في كل المسابقات، بينما مرر 4 تمريرات حاسمة في تلك المباريات ليثبت أنه يستحق أن يكون من بين أفضل المهاجمين في اللعبة.

وأوضح لوكاكو «أردت أن أصل للمستوى التالي، أن أتحسن. الناس دائما ما تتحدث عن هاري كين، روبرت ليفاندوفسكي، كريم بنزيمة، ويقولون إنه المستوى العالمي، بالنسبة لي أداء جيد».

وأكد «الفوز مع إنتر أعطاني المزيد من التحفيز للتطور أكثر. الهدف النهائي هو تحقيق بطولة مع المنتخب الوطني».