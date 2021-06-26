مولر يعود لقيادة ألمانيا أمام إنجلترا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأ المنتخب الألماني لكرة القدم استعداداته الأخيرة لمباراته المنتظرة أمام نظيره الإنجليزي في دور الـ16 بأمم أوروبا التي تقام على ملعب ويمبلي، في ظل غياب لاعب واحد هو لوكاس كولسترمان.وكان توماس مولر قادرا على خوض المران كاملا أمس دون أي مشاكل، بعدما أجبرته إصابة في الركبة على المشاركة كبديل في المباراة الأخيرة من دور المجموعات أمام المنتخب المجري التي أقيمت الأربعاء الماضي.

ويغيب كولسترمان عن التدريبات بسبب تمزق في ألياف العضلات.

وألقى المدير الفني يواخيم لوف محاضرة طويلة للاعبيه عما يحتاج إليه الفريق بعد التعادل 2 - 2 أمام المنتخب المجري، وإظهار نفسه مثلما فعل خلال المباراة التي فاز فيها على المنتخب البرتغالي 4 - 2 قبل أسبوع، إذا أراد أن يحصل على فرصة للتأهل في مباراة الثلاثاء.

وقال لوف عقب مباراة المجر «مستوى أدائنا في دور المجموعات كان جيدا في بعض الأوقات وتراجع في أوقات أخرى، ولكننا نعلم إذا لعبنا بالطريقة التي نعرفها سنكون أقوياء. إذا لم نطبق بعض الأشياء، سيكون لدينا بعض الصعوبات».

وأضاف «ستكون مباراة مختلفة للغاية، وستناسبنا بكل تأكيد، ستكون مباراة مفتوحة أكثر مما كانت عليه مباراة المجر».