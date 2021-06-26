داريدا يطمح للحاق بمواجهة هولندا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يسابق قائد المنتخب التشيكي لكرة القدم، فلاديمير داريدا الزمن لكي يكون جاهزا لمباراة منتخب بلاده أمام المنتخب الهولندي المقرر إقامتها اليوم بدور الـ16 ببطولة أمم أوروبا.ولم يشارك لاعب خط وسط هيرتا برلين في مران أمس بسبب الإصابة، والتي لم يكشف عن تفاصيلها الاتحاد التشيكي لكرة القدم. وبسبب مشاكل تقنية تعرضت لها طائراتهم، تدرب المنتخب التشيكي في براغ بعدما اضطر لتأجيل مغادرته إلى بودابست حتى مساء السبت. وأنهى المنتخب التشيكي المجموعة الرابعة في المركز الثالث، ليلتقي مع المنتخب الهولندي الذي تصدر المجموعة الثالثة بعدما فاز في مبارياته الثلاث.



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