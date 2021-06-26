شكرا لقرائتكم خبر عن القرقاوي: «الفرسان» دفع ثمن ضعف الإعداد وتواضع أجانبه والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: مسعد عبد الوهاب

شكّل خروج شباب الأهلي من بطولة الأندية الخليجية لكرة السلة، صدمة كبيرة في أروقة النادي، واتحاد كرة السلة الذي كان يعول على «الفرسان» حصد لقبه الرابع، غير أن الرياح جرت بما لا تشتهي السفن، وودع البطل منافسات النسخة 40، بعد خسارته المفاجئة على يد النصر السعودي في نصف النهائي 111114، تاركاً العديد من علامات الاستفهام حول أسباب الإخفاق وعدم بلوغه المرحلة الثانية من تصفيات القارة المؤهلة إلى بطولة الأندية الآسيوية لكرة السلة، التي تأهل إليها فريقا الكويت الكويتي والنصر السعودي.

وحدد اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي لكرة السلة، أسباب إخفاق شباب الأهلي بصورة فاجأت كل متابعي البطولة التي أسدل الستار على منافساتها أمس السبت، وقال: «بطل الإمارات دفع ثمن عدم الإعداد الجيد، علاوة على المستوى المتواضع للاعبيه الأجانب، والأخطاء الدفاعية التي وقع فيها، والنتيجة لم تكن متوقعة، ولم تحدث في تاريخ مشاركات شباب الأهلي على المستويات الخليجية والعربية والآسيوية».

وتابع رئيس اتحاد كرة السلة: «ما شاهدناه من أداء لممثل سلة الإمارات أمام النصر السعودي كان مفاجئاً للجميع، مع تقديري واحترامي للفريق المنافس الذي قدم مباراة كبيرة واستغل أخطاء شباب الأهلي، ونجح في الفوز والعبور إلى المباراة النهائية، والشيء الغريب أن شباب الأهلي فقد الشخصية التي ظهر عليها في الدور التمهيدي، فحقق أربعة انتصارات متتالية وتربع على صدارة الترتيب، لكن هذه الشخصية سقطت في الأمتار الأخيرة مع أن الفريق كان بمقدوره تحقيق طموحات أسرة كرة السلة الإماراتية وإحراز اللقب».

وكان أحمد عمر مدرب شباب الأهلي، أبدى مخاوفه قبل مواجهة النصر من تأثير الإصابة التي لحقت بمحترف الفريق الأمريكي براندون ومواطنه تايلور، كما أشار إلى أن طريقة لعب النصر مزعجة لكونه يتميز بالسرعة الشديدة.

كما استبق مساعد المدرب سعيد عتيق عبيد مباراة فريقه أمام النصر بتأكيد قوة المنافس وتميزه في الرميات الثلاثية وسرعة هجماته المرتدة، علاوة على قوة محترفيه، وبالفعل ترجم النصر ما قاله مدرب شباب الأهلي ومساعده قبل المباراة على أرض الواقع وفجر المفاجأة بإقصائه بطل الإمارات على أرضه وبين جمهوره.