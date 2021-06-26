شكرا لقرائتكم خبر عن «بيكاسو» يواجه «موناليزا» في كأس الوثبة بوارجيم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يستضيف مضمار فان وارجيم في بلجيكا عصر اليوم الأحد، فعاليات كأس الوثبة ستاليونز، والمخصص للخيول في سن أربع سنوات فما فوق، وجائزته 5000 يورو، برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة.

يقام المهرجان، بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بهدف دعم ونشر سباقات الخيول العربية الأصيلة في أوروبا وأمريكا، والتي تعكس جوانب مضيئة من ثقافة دولة الإمارات وتراثها.

وتتنافس خلال السباق البالغ طوله 1600 متر، 9 خيول يتصدرها «بيكاسو» لاس بي ام لسباقات الخيول بإشراف مولد بوستما وقيادة ستيفن هيلين، حيث سبق له أن حل الثاني بفارق عنق، وفي المركز الثالث مرتين عن «الزاركا».

وتواجه التحدي والمنافسة على اللقب المهرة الفرنسية «موناليزا»، لتي زوتليف بإشراف نفس المالك وقيادة سارا فيرمرش، و«دوها» لبيتر ديكرس بإشراف نفس المالك، وقيادة أي فاندربيك، و«كازان» لجي فرستربين، بإشراف نفس المالك وقيادة ستيف فرانسوا.